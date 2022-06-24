نصائح لتجنب حرائق السيارات صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

يشكل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خطرًا كبيرًا على السيارة، لذا يجب تجهيز السيارة لموسم الصيف؛ للحفاظ على درجة الراحة والأمان، وللتأكد بأن أنظمة التكييف والتبريد والأنظمة الميكانيكية تعمل بكفاءة.

وإليكم أبرز أسباب حرائق السيارات في الصيف، إضافة إلى بعض النصائح لتجنبها، وفق «موتوري».

وتختلف أسباب حرائق السيارات في الصيف، لذا من الصعب حصرها، إلا أننا سنذكر أبرز وأكثر الأسباب شيوعًا في اشتعال السيارات.

تسريب في خزان وقود السيارة

قد يكون الأمر غريبًا بعض الشيء، وهو كيف يمكن لخزان وقود السيارة أن يحدث به تسريب، إلا أن هذا السبب هو الأكثر شيوعًا من أسباب حرائق السيارات، إذ يمكن أن يحدث ثقب بسيط في خزان الوقود عند القيادة على الشوارع والطرق غير المعبدة، مما يتيح للبنزين أو للوقود بالتسريب، وبذلك قد يكون هذا السبب البسيط سببًا لاحتراق السيارة في الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة.

لذلك، ينصح بأن تقوم بالتأكد من خزان الوقود ومنظومة الاحتراق في السيارة بشكلٍ كامل بين كل فترة وأخرى، كما أن رائحة البنزين في السيارة ما هي إلا واحدة من الإشارات لتقوم فورًا بالتأكد من خزان الوقود.

مشاكل كهربائية

لطالما ارتبطت المشاكل الكهربائية في نشوب الحرائق، ويحدث ذلك بسبب التماس الكهربائي بالسيارة الناتج عن تلامس أقطاب وأسلاك السيارة إن لم تجر صيانتها بشكلٍ جيد، أو بسبب مشاكل في بطارية السيارة وذوبان أسلاك السيارة وتلامسها، لذا يُنصح بتفقد مختلف أنظمة سيارتك الكهربائية، وفحص البطارية بشكل دوري من باب الاحتياط.

مشاكل في نظام تبريد السيارة

أما عن المشاكل المتعلقة بنظام تبريد السيارة، فلا بد لنا أن نذكر أهم جزء في أنظمة التبريد في السيارة، وهو الراديتر (Radiator) أو المبرد، وهو القطعة المسؤولة عن تبريد محرك السيارة، والذي يجب أن يكون ضمن نطاق معين للحرارة من أجل أن يعمل بكفاءة، علمًا أن تجاوز هذا النطاق قد يؤدي الى ارتفاع حرارته وتلفه.

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كما أن الراديترهو المسؤول عن تزويد المحرك بالماء البارد لخفض حرارته والمحافظة عليه ضمن الحدود الطبيعية، إذ ربما يؤدي ارتفاع حرارته إلى احتراق المحرك ومن ثم السيارة.

وقد تتساءل هل تنفجر السيارة إذا احترقت؟ لا يمكن التنبؤ بذلك، كما أنه لا شيء مستحيلا! لذا عليك دائمًا تفحص هذا الجزء وأن تتفقد ماء الراديتر بين فترة وأخرى، عن طريق مراقبة مستوى الماء فيه، وذلك أيضًا لتحافظ على أداء سيارتك وعلى مستوى القيادة الآمن والمريح في السيارة.

كيفية تجنب حرائق السيارات في الصيف

والآن، بعدما ذكرنا أسباب حرائق السيارات في الصيف، سنقوم بتوضيح أبرز الطرق الخاصة لتجنب اشتعال السيارات في الصيف، والتي تشمل الآتي:

عدم ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة.

إجراء الفحص الدوري لمختلف أجزاء السيارة.

تفقد مستوى زيت المحرك ومراوح التبريد في السيارة.

تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال (كالعطور أو معقمات الأيدي) في غرفة السيارة وجعلها معرضة للشمس.

ركن السيارة بعيدًا عن المولدات الكهربائية.

عدم التدخين داخل السيارة.

تهوية السيارة عند ركنها لفترات طويلة؛ عن طريق فتح نوافذ السيارة لفترة قليلة.