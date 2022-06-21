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4 حقائق عن زيت المحرك عليك معرفتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 01:00 مساء
4 حقائق عن زيت المحرك عليك معرفتها
زيت المحرك من أهم المكونات التي تعتمد عليها سيارتك (الإنترنت)
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زيت المحرك من أهم المكونات داخل سيارتك فهو يوفر التشحيم الضروري لكافة القطع في المحرك ويقلل الاحتكاك، وبالتالي يخفض مستويات التآكل والتلف. علاوة على هذا، تعمل الإضافات في الزيت على تثبيت لزوجته تحت درجات الحرارة المختلفة، مما يساعد في تقليل المخلفات وتعزيز حياة المحرك.

لكن مع ارتفاع حرارة الطقس يحتاج الزيت في المركبة لأن يكون مركبا خصيصا لتحمل الطقس السائد، بينما في الوقت ذاته يمنح العناية اللازمة والصحيحة لمركبتك.
نعرض لكم بعض المفاهيم العامة الخاطئة حول الزيوت التي يمكن أن تتسبب في ضرر سيارتك تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

اللون
- إحدى المغالطات العامة هي أن اللون النهائي للزيت يعكس جودته وفي الواقع، يرتكز لون الزيت على مجموعة مختلفة من الزيوت الأساسية التي يتم استخدامها كجزء من تركيبة المنتج. فاللون الأفتح يشير إلى أن الزيت مصنع من زيت أساسي منقى أكثر، مما يعني أداء أفضل وقد يكون هناك طيف من الألوان لزيوت المحركات، لكن لا يشير أي منها إلى الفعالية.

اللزوجة ليست أساسية
- معظم الناس يعتقدون أن اللزوجة الإضافية تعني الفعالية الإضافية، وهذا الأمر ليس حقيقيا فدرجة اللزوجة الأخف لا تعني حماية أقل فحماية المحرك ترتكز على كيمياء الزيت وثبات اللزوجة كما أن الحُكم التام على اللزوجة بصريا ليس مؤشرا دقيقا وفي الواقع، بعض الزيوت التي تحوي زيوتا أساسية بجودة أقل قد تفقد لزوجتها فورا بعد أن تدور في المحركات.
لذلك، يُنصَح بقياس اللزوجة وفق معايير «الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد» (ASTM) القياسية وليس من خلال اللمس، والتي قد تكون مضللَة أحيانا كثيرة.
لكن اللزوجة ليست المؤشر الوحيد حول جودة زيت المحرك، إذ هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب النظر فيها وفقا للدراسات المخبرية.

البيئة المحيطة
بينما تُعد اللزوجة مقياسا لسماكة أو رقة الزيت، من المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار أن لزُوجة الزيت تتغير بشكل كبير مع الحرارة فالحرارة المرتفعة جدا في المنطقة العربية يمكن أن تؤدي إلى تلف الغشاء الزيتي، مما يتسبب بالتآكل المتسارع. والسبب في هذا يعود بشكل رئيسي إلى البيئة التي نعيش فيها.
فالحرارة العادية لزيوت محركات السيارات تبلغ 100 درجة مئوية، لكن، لزُوجتها يمكن قياسها عند أي حرارة بوحدة السنتي ستوك. وبالتالي، من المستحيل الحكم على جودة زيت المحرك بمجرد اللمس أو اللون ويمكن فقط قياسه في المختبر باستخدام أساليب اختبار محددة.

اختبارات قاسية
- بعض الوكالات تُخضع الزيت لتجارب اختبارية على مدى ثلاثة إلى ستة شهور لضمان عمله بالشكل المطلوب منه في المركبة للتأكيد على جودة المنتج لدخول الأسواق، وتحديد النتائج طويلة الأمد وتعديل الزيت بهدف تحقيق المزيد من التحسينات.

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