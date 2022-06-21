4 حقائق عن زيت المحرك عليك معرفتها

القاهرة - بوابة الوسط

زيت المحرك من أهم المكونات داخل سيارتك فهو يوفر التشحيم الضروري لكافة القطع في المحرك ويقلل الاحتكاك، وبالتالي يخفض مستويات التآكل والتلف. علاوة على هذا، تعمل الإضافات في الزيت على تثبيت لزوجته تحت درجات الحرارة المختلفة، مما يساعد في تقليل المخلفات وتعزيز حياة المحرك.

لكن مع ارتفاع حرارة الطقس يحتاج الزيت في المركبة لأن يكون مركبا خصيصا لتحمل الطقس السائد، بينما في الوقت ذاته يمنح العناية اللازمة والصحيحة لمركبتك.

نعرض لكم بعض المفاهيم العامة الخاطئة حول الزيوت التي يمكن أن تتسبب في ضرر سيارتك تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

اللون

- إحدى المغالطات العامة هي أن اللون النهائي للزيت يعكس جودته وفي الواقع، يرتكز لون الزيت على مجموعة مختلفة من الزيوت الأساسية التي يتم استخدامها كجزء من تركيبة المنتج. فاللون الأفتح يشير إلى أن الزيت مصنع من زيت أساسي منقى أكثر، مما يعني أداء أفضل وقد يكون هناك طيف من الألوان لزيوت المحركات، لكن لا يشير أي منها إلى الفعالية.



اللزوجة ليست أساسية

- معظم الناس يعتقدون أن اللزوجة الإضافية تعني الفعالية الإضافية، وهذا الأمر ليس حقيقيا فدرجة اللزوجة الأخف لا تعني حماية أقل فحماية المحرك ترتكز على كيمياء الزيت وثبات اللزوجة كما أن الحُكم التام على اللزوجة بصريا ليس مؤشرا دقيقا وفي الواقع، بعض الزيوت التي تحوي زيوتا أساسية بجودة أقل قد تفقد لزوجتها فورا بعد أن تدور في المحركات.

لذلك، يُنصَح بقياس اللزوجة وفق معايير «الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد» (ASTM) القياسية وليس من خلال اللمس، والتي قد تكون مضللَة أحيانا كثيرة.

لكن اللزوجة ليست المؤشر الوحيد حول جودة زيت المحرك، إذ هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب النظر فيها وفقا للدراسات المخبرية.