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بالصور: تعرف إلى جديد «بورشه 911 توربو»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 04:07 مساء
بالصور: تعرف إلى جديد «بورشه 911 توربو»
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
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طرحت العلامة التجارية الفاخرة «سينغر- Singer»، أبرز الشركات المصنعة للسيارات العصرية حسب الطلب، ومقرها كاليفورنيا، أميركا، سيارة «بورشه 911 توربو ستادي»، مع التركيز على معيارين، هما: زيادة القوة إلى 510 أحصنة، وحزمة التصميم والأداء الرياضي الحصرية التي نالتها السيارة.

أعادت العلامة التجارية تصور طراز (بورشه) بناء على دراسة أجريت بالتعاون بين الشركة والمالكين لتقديم نموذجها الفريد وذلك نقلا عن موقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
ظهرت «بورشه 911 توربو ستادي» بواجهة أمامية جذابة مع هيكل من ألياف الكربون بلون الأبيض توربو وايت ريسينغ Turbo Racing White، مع غطاء صندوق السيارة الأمامي وفتحة تعبئة وقود مركَبة في المنتصف.

المظهر الجانبي يبرز هيكل السيارة المصنوع من ألياف الكربون باللون الأبيض، مع ارتفاع الركوب المنخفض، وحزمة عناصر من ألياف الكربون المرئية للفاصل الأمامي، والمصدات ذات الفتحات، ومدخل هواء زعنفة القرش الخلفي، والجناح الخلفي ليمنح طابعا رياضيا جذابا.

يُظهر الجزء الخلفي الأيسر، جناحا خلفيا لذيل الحوت مع عناصر مرئية من ألياف الكربون، ومصدات فتحات تهوية، ومسار موسع، ومدخل محرك زعنفة القرش الوظيفي، وإلغاء المصد الخلفي وهيكل من ألياف الكربون باللون الأبيض.

المظهر الأمامي مرتفع ويظهر هيكل من ألياف الكربون بلون أبيض مع خطوط علوية خضراء مزدوجة، وحشو وقود خارجي مركب في المنتصف.

التصميم الداخلي
مفصل بشكل جذاب مع التركيز على طابع التصميم الرياضي، ولمسات مرئية من ألياف الكربون، ومقاعد جنزير من ألياف الكربون خفيفة الوزن وحواف أبواب من قماش المخصص حسب الطلب.

تم طلاء عتبات ونفق ناقل الحركة لتلائم المظهر الخارجي بلون «توربو وايت ريسينغ/Turbo Racing White»، مع دعامة متقاطعة خلفية وأسطح مطلية للعتبات. وتتضمن السيارة ناقل حركة يدوي بست سرعات، ونظام شحن الهاتف الاستقرائي، وتكييف الهواء.
 

قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
قطعة فنية جديدة من سينغر بقوة 510 أحصنة (الإنترنت)
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