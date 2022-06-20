5 نصائح للحفاظ على سيارتك من حرارة الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

تتطلب السيارات مزيد الاهتمام والعناية مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر سلبا عليها خلال الصيف في المنطقة.

لذلك نقدم إليك أهم خمس نصائح للحفاظ على قيادة سلسلة وآمنة خلال الفصل الحار، بدءا من صيانة مكيف الهواء إلى معايرة ضغط الإطارات والحفاظ على سلامة البطارية.