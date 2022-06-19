بالفيديو: سيارة سيدان جديدة من «شيري»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد عملاقة صناعة السيارات الصينية «Chery» لإطلاق سيارة جديدة منافسة لسيدان الحديثة التي تطلقها «كيا» و«هيونداي».

وبالنظر للصور المسربة لسيارة «Arrizo 5 GT» الجديدة نلاحظ أنها حملت ملامح من سيارات «لكزس»، خصوصًا من حيث تصميم الواجهة الأمامية التي تأتي على شكل حرف (X) وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي

وحصلت المركبة على هيكل انسيابي بطول 4 أمتار و60 سنتيمترًا، وعلى عجلات عريضة بمقاس 17 إنشًا، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، أما قمرتها فجهِّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وزوِّدت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين متطورتين، واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصف الواجهة.

أنظمة الأمان

وزودتها «Chery» بأنظمة أمان حديثة كنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وجهزتها بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات، وتقنيات تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من 6 ثوانٍ.





«Chery» الصينية تطلق منافسا قويا لسيارات «كيا» و«هيونداي» (الإنترنت)

«Chery» الصينية تطلق منافسا قويا لسيارات «كيا» و«هيونداي» (الإنترنت)