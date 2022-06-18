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كروس أوفر جديدة من «سوبارو» بتجهيزات أمان عالية المستوى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 04:26 مساء
كروس أوفر جديدة من «سوبارو» بتجهيزات أمان عالية المستوى
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كشفت شركة سوبارو اليابانية عن مركبة Ascent الجديدة، التي صُمِّمت لتكون من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأبرزها من حيث مواصفات الأمان.
وحصلت السيارة الجديدة على اختلافات ملحوظة مقارنة بنماذج Ascent السابقة؛ إذ أكسبتها التعديلات التي أدخلت على المصابيح وممتصات الصدمات والواجهات فيها ملامح هجومية وقوية وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

تقنيات متطورة
ولم تتميز هذه المركبة من حيث المظهر الخارجي فحسب بل وبالتقنيات الحديثة التي زودت بها؛ إذ حصلت على أنظمة مولتيميديا متطورة يمكن إدارتها عبر شاشة لمسية بمقاس 11.6 بوصة، وميكروفونات على مقاعد جميع الركاب للتحكم بأنظمة السيارة عبر الأوامر الصوتية.

وحصلت السيارة أيضًا على ميزات أمان عالية مثل نظام الرؤية المحيطية عبر كاميرات موزعة على محيط هيكلها، وزودت بكاميرات متطورة خاصة يمكنها التعرف على المشاة وركاب الدراجات لتفادي الحوادث، فضلا عن نظام التوجيه التلقائي في الحالات الطارئة والذي يعمل على سرعات تصل إلى 80 كلم/سا.

وزُودت أيضًا بنظام يتحكم بالفرامل تلقائيًا في الحالات الطارئة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وتعمل المركبة بمحرك بنزين توربيني بسعة 2.4 ليتر يولد عزمًا يعادل 264 حصانًا، كما جهزت بعدة أنظمة قيادة تسهل حركتها على الثلوج والرمال والطرقات الوعرة المكسوة بالأوحال.
 

 

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