Atwasat

بالفيديو: تعرف إلى مميزات «بيجو 408»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 12:00 مساء
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «بيجو 408»
شركة بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة
alwasat radio

كشفت بيجو عن سيارة 408 الجديدة التي صمّمتها لمحبي مركبات السيدان المريحة والمتطورة تقنيًا.
وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات 408 السابقة بالتعديلات التي جعلت شكل واجهتيها الأمامية والخلفية أكثر أناقة، فضلا عن العناصر المميزة المصنوعة من ألياف الكربون والتي أدخلت على ممتصات الصدمات والعجلات وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
وتأتي المركبة بهيكل بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، عرضه 182 سم، وارتفاعه 148 سم، ومبني على منصة EMP2 التي أثبتت جدارتها في العديد من التجارب.

داخلية السيارة
أما قمرة السيارة فحصلت على صفين من المقاعد الجلدية المريحة، وزُودت واجهة القيادة بمقود رياضي مميز، وبشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية في منتصف الواجهة ثبت أسفلها صفان من الأزرار المطلية بالكروم بطريقة أنيقة جدًا.

وحصلت 408 الجديدة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وعلى نظام النقطة العمياء لتفادي الاصطدامات على الطرقات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط الهيكل.

محرك السيارة
وستطرحها بيجو بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 170 حصانًا، ومحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 136 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 أو 7 سرعات.
 

 

شركة بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة
شركة بيجو تطرح سيارة لمحبي التميز والأناقة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب
بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا

بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا
كاركاتير حليم - «الخير جاي!»

كاركاتير حليم - «الخير جاي!»
تقرير أممي: تركيا واصلت نشر مرتزقة سوريين في ليبيا

تقرير أممي: تركيا واصلت نشر مرتزقة سوريين في ليبيا
تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية

تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»

جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
شاهد في «هذا المساء»: إقرار الميزانية.. خطوة نحو التصعيد أم الاستقرار؟

شاهد في «هذا المساء»: إقرار الميزانية.. خطوة نحو التصعيد أم الاستقرار؟
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف إلى ملتقى محبي السيارات الفارهة في العالم
تعرف إلى ملتقى محبي السيارات الفارهة في العالم
نصائح للحفاظ على طلاء السيارة صيفا
نصائح للحفاظ على طلاء السيارة صيفا
بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من «SsangYong»
بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من «SsangYong»
«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية
«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية
«سوبارو» تطرح سيارة كروس أوفر تتمتع بميزات أمان عالية (فيديو)
«سوبارو» تطرح سيارة كروس أوفر تتمتع بميزات أمان عالية (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022...
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا...
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»...
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات...
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «هوندا»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «هوندا»...
المزيد
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «بيجو 408»
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «بيجو 408»...
كل ما تحتاج معرفته عن منظف زجاج السيارة
كل ما تحتاج معرفته عن منظف زجاج السيارة...
273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة
273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة...
«سوبارو» تطرح سيارة كروس أوفر تتمتع بميزات أمان عالية (فيديو)
«سوبارو» تطرح سيارة كروس أوفر تتمتع بميزات أمان عالية ......
«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية
«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط