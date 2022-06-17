كل ما تحتاج معرفته عن منظف زجاج السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

تؤثر الأوساخ والخدوش على زجاج السيارة الأمامي وبالتالي على كفاءة القيادة، لذلك ينصح الخبراء باستخدام سائل مخصص لتنظيفه.

وهو ليس مجرد ماء ومضاف إليه لون، بل هي مادة مخصصة تتكون من مواد معينة كلٌ منها لديها دور في الحفاظ على الزجاج الأمامي والمساحات، حيث تمنع الغبار والحجارة الصغيرة من خدش الزجاج وتصنع طبقة جيدة كي تخفف الاحتكاك، حسب «موتوري».

وتتكون المادة المخصصة لتنظيف الزجاج من:

مذيبات: لإذابة الأوساخ صعبة الإزالة، بدلا عن استخدام مواد حادة لإزالتها وخدش الزجاج، فالمذيبات تعمل على تليين الأوساخ وإزالتها بسهولة.

منظفات: تنظيف وتلميع الزجاج من مواد دهنية، والمواد الدهنية في معظم الأوقات يكون سببها أن السيارة التي تسير أمامك في الشارع لديها مشكلة في تهريب الزيت، والاحتمال الكبير أنها قد تصل إلى الزجاج الأمامي.

مانع تكلس ومضاد البكتيريا: حتى لا تتراكم البكتيريا والكلس عند البخاخات التي ترش الزجاج وتسد المواسير الداخلية.

- معجون الأسنان لإزالة ضباب زجاج سيارتك

ملين جلد المساحات: وتعمل هذه المواد على ترطيب وتليين جلد المساحات حتى تبقى بحالة جيدة ولا تجف، حيث إن جلد المساحات في حال كان جافا يؤدي إلى خدوش في الزجاج.

كحول (ميثانول): في الأجواء الباردة، يقوم معظم الناس بسكب ماء على الزجاج حتى تذوب الماء المتجمدة على الزجاج، واستخدام الماء العادي بدلا من السائل المخصص لرش الزجاج في المعظم الأوقات قد لا يجدي نفعا، حيث إنها قد تتجمد داخل المواسير وبالتالي قد تتكسر.