«شيفروليه» تكشف عن «بليزر EV» الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «شيفروليه» أنه سيجري الكشف عن «شيفروليه بليزر EV» الجديدة كليا للعام 2024 بتاريخ 18 يوليو المقبل. ولقد جرى تطوير أول مركبة بليزر كهربائية على الإطلاق ابتداء من نقطة الصفر، وهي تقدم مزيجا متطورا يبن التصميم الأنيق والأداء العالي والتقنيات الحديثة.

يذكر أن شيفروليه أزاحت الستار عن مركبتها بليزر للعام 2023 والتي ستصل إلى الشرق الأوسط في الربع الأول من السنة المقبلة وهي تأتي الآن للعام 2023 مع لمسات تصميمية محدثة وترتكز على ما يريده السائقون في المنطقة: التصميم الجميل، والأداء الجيد والتقنيات المتطورة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تأتي شيفروليه بليزر للعام 2023 بثلاث فئات تجهيزات هي (LT، وRS وPremier) لمنح العملاء مزيد الخيارات. وعلى سبيل المثال، يتوفر باب خلفي كهربائي قابل للبرمجة قياسيا في فئتَي تجهيزات RS) وPremier). أما بعض اللمسات المميزة الأخرى مثل عجلة القيادة المدفأة أوتوماتيكيا فهي قياسية بفئات (RS وPremier)، إضافة إلى ميزة الاستعمال دون الأيدي.

