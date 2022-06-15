بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من «SsangYong»

القاهرة - بوابة الوسط

عرفت «SsangYong- سانغيونغ » كواحدة من الشركات التي تطرح سيارات موثوقة وعملية، لكن الشركة قررت هذا العام أن تتألق بمركبة مميزة من حيث الشكل والتقنيات المتطورة أيضا.

ولتتميز عن باقي الشركات المصنعة للسيارات الرباعية الدفع كشفت «سانغيونغ» عن مركبة «Torres» الجديدة، التي حملت معها تصميما مميزا جدا وملامح القوة والحداثة التي برزت من خلال شكل مصابيحها وواجهتيها الأمامية والخلفية والحواف الحادة التي حصلت عليها العديد من عناصر الهيكل الخارجية وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي

وحصلت السيارة على هيكل بطول 4 أمتار و45 سنتيمترا، وعجلات كبيرة وعريضة للطرق الوعرة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و21 إنشا، وزودت بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات (LED).

الهيكل الداخلي

أما قمرتها فجاءت قمة في العصرية والتطور، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية بمقاس12.3 بوصة تبرز من منتصفها، وثبتت أسفلها شاشة إضافية بمقاس 8 بوصات.

وحصلت السيارة على أحدث أنظمة الأمان كنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وزودت بأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

محرك السيارة

وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر بعزم 170 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، كما يتوقع أن تطرح منها نسخا بمحركات هجينة ومحركات كهربائية صديقة للبيئة.





