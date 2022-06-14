نصائح للحفاظ على طلاء السيارة صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب آشعة الشمس تلف طلاء السيارة وتعرضه للتغير، لذلك نقدم إليك بعض النصائح للحفاظ على لون طلاء السيارة وحمايته من البهتان والتآكل.

تعرف إلى هذه النصائح معنا واحرص على تطبيقها وفقا لموقع «عالم السيارات».

- يجب غسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ وغيرها من المواد المسببة للتآكل.

- يمكن الاستعانة بتقنية «غسيل الضغط» من أجل إزالة الأوساخ من المناطق التي يصعب تنظيفها، مثل الفجوات بين الزجاج الأمامي والجسم، تحت المصدات وغير ذلك من الأماكن التي يصعب الوصول إليها عادة.

- اللجوء إلى استخدام الشمع على الطلاء، من شأنه أن يؤدي إلى لمعة ووظيفة الطلاء وعمره الافتراضي. هذه المهمة لن تأخذ من وقتك أكثر من نصف ساعة عمل.

- للوقاية من الأضرار المحتملة ينصح خبراء السيارات بدهان طلاء السيارة بطبقة أولية من الشمع الصلب، ثم دهانه بمادة تلميع ثم بطبقة عازلة. وتوفر هذه الطبقة العازلة حماية أكيدة وفعالة للطلاء ضد الأخطار التي تحدق به في فصل الصيف لمدة تصل إلى نصف عام، وذلك تبعا لجودة الشمع الصلب المستخدم.

- من المفضل دائما البحث عن مكان مظلل لركن السيارة، فالظل يبعد أشعة الشمس الساطعة ويخفض من ارتفاع حرارة الهيكل وإمكان تأثر الطلاء مع مرور الوقت. ولكن إذا كان لا مفر من وضع السيارة في الأماكن المشمسة، عليك عزيزي السائق بهذه الحالة القيام بتغطية السيارة.

- عملية وضع غطاء على السيارة تقلل من كمية الحرارة التي تتلقاها السيارة على الهيكل الخارجي وداخل المقصورة. لن يكلفك غطاء السيارة الكثير من المال، وهو متاح بعدة أحجام وألوان ويمكن الحصول عليه بسهولة من أي متجر متخصص ببيع معدات وزينة السيارات.