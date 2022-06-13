بالصور: سيارة سباق جديدة من «كاديلاك»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «كاديلاك» مشروع (جي تي بي هايبر كار/ GTP Hypercar)، الذي يعرض نسخة أولية لسيارة السباق الهجينة الخارقة من الجيل الثالث للعلامة التجارية الأميركية الفاخرة. ومن المقرر أن تخوض كاديلاك، خلال العام 2023، بطولة IMSA، وبطولة العالم لسباقات التحمل، بما في ذلك تحدي لومان 24 ساعة.

كما ستتنافس كاديلاك مرة أخرى على مسرح السباقات العالمية، والعودة إلى لومان بعد 20 عاما، من خلال تحدي بطولتي IMSA وWEC للعام 2023، وستتاح لكاديلاك ريسينغ الفرصة لإظهار قدراتها وحرفيتها وتقنياتها، وفقا لنائب رئيس كاديلاك روري هارفي

تم تطوير مشروع سيارة جي تي بي هايبر كار GTP Hypercar بواسطة خبراء كاديلاك ديزاين وكاديلاك ريسينغ ودالارا وذلك وفقا لموقع عالم السيارات.

التصميم الخارجي

يتمتع تصميم السيارة الخارقة بسمات وخصائص العلامة التجارية الرئيسية وتضم عناصر تراث العلامة التجارية مثل الإضاءة العمودية والشفرات العائمة المنتشرة في جميع الأنحاء، إذ يجسد مشروع جي تي بي هايبر كار GTP Hypercar مستقبل كاديلاك القادم.



ويعتبر مشروع طراز جي تي بي هايبر كار GTP Hypercar فريدا من حيث الشكل والوظيفة ويعرض جمالية أداء كاديلاك المستقبلية لا سيما لسيارات السباق القادمة إلى الإنتاج والمذهلة، حسبما أكد كريس ميكالوسكاس، المصمم الخارجي الرائد في كاديلاك.



منذ العام 2017، كانت كاديلاك تتنافس في طليعة سباقات السيارات الرياضية الأميركية في بطولة IMSA للمصنعين محققة عديد الانتصارات والمنصات والبطولات في كاديلاك دي بي آي في آر DPi-V.R.



فالتنافس على الفوز الشامل في لومان مع علامة تجارية أميركية شهيرة مثل كاديلاك أمر مميز، والفريق بأكمله متحمس لمواصلة بناء إرث كاديلاك في السباقات من خلال التنافس ضد أفضل السباقات على المستوى الدولي وفي أصعب السباقات في العالم، كما ترى لورا وونتروب كلاوزر، مديرة برنامج سباقات السيارات الرياضية في جنرال موتورز.



محرك السيارة

سيتم تزويد سيارة السباق الجديدة بمحرك DOHC في V8 سعة 5.5 لتر جديد كليا والذي سيتم إقرانه بنظام LMDh الهجين الشائع.



يتجسد التزام كاديلاك بالأداء في مجموعة الـ«في» سيرس V-Series، تشمل توسعاتها الأخيرة سيارات السيدان الرياضية سي تي 4 في CT4-V وسي تي 5 في، CT5-V ، وأسكاليد في Escalade-V إضافة إلى سي تي4 في بلاكوينج CT4-V Blackwing1 وسي تي 5 في بلاكوينغ CT5-V Blackwing1.



سيبدأ اختبار سيارة السباق على حلبة السباقات هذا الصيف وأولها تحدي سباق رولكس 24 في دايتونا للعام 2023.



كاديلاك تكشف سيارة جي تي بي هايبركار لخوض سباقات 2023