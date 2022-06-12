7 نصائح لقيادة مريحة صيفا

القاهرة - بوابة الوسط

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد المتطلبات من السيارة كي تمنحك تجربة قيادة مريحة. لهذا، يقدم الخبراء بعض النصائح والإرشادات السريعة والسهلة للحفاظ على سيارتك بأفضل حالة ممكنة طوال فصل الصيف.

سائل التبريد

- قم بفحص مستوى سائل التبريد لضمان بقاء السيارة باردة وبحالة جيدة في الطقس الحار. ومن المهم فحص مستوى السائل فقط عندما يكون المحرك باردًا، كما من المهم مراجعة دليل استخدام السيارة للتعرف على المنتجات التي ينصح باستعمالها.



زيت المحرك

- يتجاوب الزيت بشكل مختلف في درجات الحرارة القصوى، لذا قد يتطلب هذا تبديل نوع الزيت بين الصيف والشتاء. قم بمراجعة دليل استخدام السيارة للتعرف على درجة اللزوجة التي ينصح بها لمحرك سيارتك، ويجب معرفة نوع الزيت الذي يجب استعماله لكل مركبة.



مكيف الهواء

- عندما يتعلق الأمر بمكيف سيارتك، ينطبق عندها تمامًا المثل القائل إن الوقاية خير من العلاج. لذا، ينصح بإجراء صيانة لمكيف السيارة كي تستمتع بتبريد فعال للمقصورة خلال شهور الصيف اللاهبة.