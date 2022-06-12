7 نصائح لقيادة مريحة صيفا...

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تزداد المتطلبات من السيارة كي تمنحك تجربة قيادة مريحة. لهذا، يقدم الخبراء بعض النصائح والإرشادات السريعة والسهلة للحفاظ على سيارتك بأفضل حالة ممكنة طوال فصل الصيف.
سائل التبريد
- قم بفحص مستوى سائل التبريد لضمان بقاء السيارة باردة وبحالة جيدة في الطقس الحار. ومن المهم فحص مستوى السائل فقط عندما يكون المحرك باردًا، كما من المهم مراجعة دليل استخدام السيارة للتعرف على المنتجات التي ينصح باستعمالها.
زيت المحرك
- يتجاوب الزيت بشكل مختلف في درجات الحرارة القصوى، لذا قد يتطلب هذا تبديل نوع الزيت بين الصيف والشتاء. قم بمراجعة دليل استخدام السيارة للتعرف على درجة اللزوجة التي ينصح بها لمحرك سيارتك، ويجب معرفة نوع الزيت الذي يجب استعماله لكل مركبة.
مكيف الهواء
- عندما يتعلق الأمر بمكيف سيارتك، ينطبق عندها تمامًا المثل القائل إن الوقاية خير من العلاج. لذا، ينصح بإجراء صيانة لمكيف السيارة كي تستمتع بتبريد فعال للمقصورة خلال شهور الصيف اللاهبة.
خزان الوقود
- احرص دومًا على الحفاظ على نسبة الثلث تقريبًا من الوقود في خزان السيارة. فترك الخزان يجف أو إبقاء القليل من الوقود داخله باستمرار قد يؤدي لعدد من المشاكل مثل ضخ الأكسجين والرطوبة والترسبات ضمن أنابيب الوقود، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بتلف فلتر أو مضخة الوقود. لذلك من الأفضل تعبئة الخزان في أي وقت يقل مستوى الوقود عن الثلث.
الإطارات
- مداس الإطار هو الجزء الذي يساعد في تحقيق التماسك مع الطريق أثناء الكبح وفي الظروف الرطبة. لذا يجب الكشف على عمق المداس للتأكد من عدم وجود أي تلف زائد أو غير متناسق، وذلك لضمان عدم انزلاق السيارة عند القيادة فوق الأسطح الرطبة.
ركن السيارة في الظل
- قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن ركن السيارة في الظل يساعد كثيرًا في إبقاء المحرك باردًا بقدر الإمكان. وإن لم يكن هذا الأمر متاحًا، عندها من الأفضل ركن السيارة في اتجاه معاكس لموقع الشمس بحيث تكون أشعتها مباشرة على الزجاج الخلفي عوضًا عن المحرك، وذلك لتفادي ارتفاع درجات حرارة المقود والمقاعد الأمامية كثيرًا.
المقاعد الجلدية الساخنة
- الكل يرغب بأن تتميز السيارة بأفضل شكل، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح المقاعد الجلدية والمقود أكثر سخونة. ولتفادي الجلوس على مقعد ساخن، يمكن استعمال منشفة أو غطاء قماشي للمقعد للجلوس عليه خلال أشهر الصيف الحارة.
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