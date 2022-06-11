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«بوغاتي» تحظر بيع سياراتها للنجم توم كروز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 12:37 مساء
«بوغاتي» تحظر بيع سياراتها للنجم توم كروز
إليك سبب منع شركة بوغاتي للنجم السينمائي توم كروز من شراء سيارتها
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في الأسابيع الأخيرة، منعت شخصيات عديدة من نجوم هوليوود الأكثر شهرة على مستوى العالم، من شراء ماركات عالمية لسيارات رائدة.

ومن بينهم النجم المغني جاستن بيبر، أيقونة البوب والملقب بـ«الطفل المليونير»، وأفراد من عائلة كارداشيان، حيث أدرجوا على القائمة السوداء من قبل شركات شهيرة مثل فيراري. الآن، انضم إليهم حاليا النجم والممثل العالمي الشهير توم كروز، ولكن على قائمة بوغاتي هذه المرة.

سبب غير مفهوم
ما يثير الدهشة أن كروز المصنف كأحد أهم الممثلين في العقود الماضية، منع بالفعل من شراء سيارات ماركة بوغاتي الفاخرة، في حين يبدو السبب غير مفهوم، لكنها حادثة صغيرة أزعجت العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

يعود قرار بوغاتي الصادم إلى واقعة حدثت في العام 2006، خلال حدث ضخم يتعلق بعرض فيلم المهمة المستحيلة الجزء 3 لأول مرة.

وفي التفاصيل، عندما وصل توم كروز إلى السجادة الحمراء، وهو يقود سيارته بوغاتي فيرون، التي قام بشرائها في العام 2005، مقابل مليون يورو فقط، وهي سيارة مذهلة بمحرك 16 أسطوانة وقوة 1001 حصان، وأثناء الحدث الذي كان يمثل وسيلة الدعاية الأهم المرتقبة للعلامة التجارية الفرنسية، لكونها مرتبطة بأحد أكثر الأفلام شهرة والمنتظرة في ذلك الوقت، واجه الممثل مشكلة في فتح باب السيارة لزوجته كاتي هولمز.

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وبعد عدة محاولات، تمكن كروز أخيرا من فتح باب سيارته، أمام أعين الآلاف من الحاضرين، بما في ذلك الصحافة الدولية، وملايين المشاهدين الذين أخذوا الموقف بروح الدعابة، إلا أن شركة بوغاتي لم تعترف بحقيقة أن كروز تعثر دون قصد في فتح أبواب السيارة، وهو ما اعتبرته وسيلة دعاية سلبية للتعامل مع أحد طرازاتها.

منذ ذلك الحين، قررت العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة عدم بيع أي طراز من ماركة بوغاتي لمسافة صفر كيلومتر إلى توم كروز مرة أخرى، بما في ذلك إدراجه في القائمة السوداء التي تضم بالفعل شخصيات ومشاهير آخرين مثل أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر، وسائق الفورمولا 1 جنسون باتون، والمنتج الموسيقي سيمون كويل.

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