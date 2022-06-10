نظف بخاخات محرك سيارتك بهذه الطرق

القاهرة - بوابة الوسط

للحفاظ على كفاءة أداء سيارتك، يمكن تنظيف بخاخات المحرك بطريقتين، لا يشترط طريقة معينة فبإمكانك أن تقوم بتنظيفها يدويا أو من خلال مراكز الصيانة.

تعرف معنا على طرق بخاخات المحرك في سيارتك، وفق «موتوري»

تنظيف يدوي

عن طريق استخدام سائل خاص لتنظيف البخاخات، ويمكن شراؤه من أي محطة وقود، إذ يمكن إضافة هذا السائل إلى خزان الوقود، مع الانتباه إلى نسبة الكمية المضافة التي تكون مكتوبة على العبوة، إذ إن بعضها يتعين إضافتها كاملة مع نسبة وقود محددة في الخزان، ومنها ما يتعين إضافة كمية أقل.

- أسباب تلف بخاخات السيارة

وبعد إضافة السائل، كل ما عليك فعله هو تشغيل السيارة حتى يتحرك السائل في دورة الوقود ويقوم بتنظيف البخاخات.