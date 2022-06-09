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طرح إحدى أجمل السيارات في روسيا وأسواق العالم (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 01:31 مساء
طرح إحدى أجمل السيارات في روسيا وأسواق العالم (فيديو)
تتميز هذه السيارة بانسيابية هيكلها العالية (الإنترنت)
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كشف وكلاء «Changan» بدء طرح سيارة «Uni-K» المتطورة في السوق الروسية وعدد من الأسواق العالمية الأخرى.

وتتميز هذه السيارة بانسيابية هيكلها العالية، وتصميمها المميز جدًا وخصوصًا شكل واجهتيها الأمامية والخلفية والفتحات الهوائية الموجودة عليهما، كما يشد الانتباه فيها تصميمها الداخلي والتقنيات المتطورة التي حصلت عليها قمرتها، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و86 سنتيمترًا، بعرض 194 سم، وارتفاع 169 سم، وعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 19 و21 إنشا.

وصُمِّمت قمرة المركبة لتوحي بالتطور والحداثة في كل تفاصيلها، وزودت بواجهة قيادة مميزة مجهزة بلوحات لمسية للاستغناء عن الأزرار التقليدية، كما ثبتت أعلى الواجهة قبالة السائق شاشة تعمل كلوحة عدادات رقمية، وفي منتصف الواجهة وضعت أيضًا شاشة لمسية متطورة للتحكم بمعظم خصائص السيارة.

كما حصلت «Changan Uni-K» على أنظمة تحكُّم عبر الأوامر الصوتية، ونظام شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، وعلى أنظمة أمان متطورة للتحكم التلقائي بالفرامل، وأنظمة إضاءة داخلية مميزة، وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وطرحت المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 227 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

 

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