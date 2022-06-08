بالصور: شاهد تصميم «هوندا إس 2000» المذهل

القاهرة - بوابة الوسط

أُطلِقت هوندا إس 2000 بتصميم رقمي جديد مذهل دقيق مع مجموعة واسعة من الديناميكيات الهوائية للهيكل العريض، والتي صممها إيمانويل بريتو الفنان الافتراضي المعروف باسم «Personalizatuauto»، على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون جاهزة للإنتاج.

هيكل خارجي

الأجزاء المجسمة بالهيكل الخارجي المثيرة تمنح السيارة لمسات أخرى من الجاذبية، إلى جانب التطعيمات ذات اللون الأخضر على ملاقط المكابح والتجويف الداخلي وأضلاع العجلات التي تحظى بألوان تلائم لون الهيكل.

وتتنوع ما بين اللون الأخضر مع هيكل السيارة الأسود أو تأتي تطعيمات العجلات باللونين الفضي والأصفر مع الهيكل ذو اللون الرمادي.

إضافة إلى نظام التعليق الخلفي المكشوف و العادم المركزي رباعي الأنابيب ليمنحها مظهرا أكثر عدوانية.

زودت نسخة هوندا إس 2000 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر مع تيربو يولد قوة 370 حصانا.

أحد طرازات الأيقونية

فيما تعد هوندا إس 2000 هي أحد طرازات الأيقونية للعلامة التجارية اليابانية، التي صنعت في أبريل 1999 كجزء من الأحتفال بعيد الشركة الـ50. طرحت السيارة في معرض طوكيو للسيارات العام 1995 للمرة الأولى، لكنها بدأت مبيعاتها لاحقا في العام 1999.



يوجد فئتان لهذه الأسطورية إي بي 1 الذي كان منذ البداية وإي بي 2 الذي استعمل في الفئات المنتجة في 2003 وما بعدها، وحققت نجاحا كبيرا في مبيعاتها بالأسواق الأوروبية.

وقد تعتبر سيارة هوندا إس 2000 من ضمن قائمة السيارات الأسطورية اليابانية التي تستحق العودة إلى خطوط الإنتاج، بعد غياب طويل بجيل جديد يزيد من روح الحماس ضمن فئة السيارات الرياضية التي يعشقها العملاء.



هوندا إس 2000.. الأيقونة اليابانية تعود للحياة عبر تصميم رقمي جاهز للإنتاج