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بالفيديو: «Lexus» تكشف عن RX بنسختها الجديدة كليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 01:13 مساء
بالفيديو: «Lexus» تكشف عن RX بنسختها الجديدة كليا
جديد Lexus بتكنولوجيا حديثة وتغيرات مميزة
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منذ العام 1998 أصبحت Lexus RX من أشهر مركبات الكروس أوفر وبيعت منها نحو 3.5 مليون سيارة، وهذا العام قررت Lexus تحسينها من النواحي الجمالية والتقنية لاجتذاب شريحة أكبر من المشترين.
وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات خارجية ملحوظة مقارنة بـRX السابقة، بتغيير تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات، وعدّلت فيها الفتحات الهوائية على الهيكل، وزودت بمصابيح خلفية بتصميم مميز جدا وذلك وفقا لموقع «الموتوراتي».

الهيكل الخارجي
وبنيت السيارة على منصة GA-K المعدّلة المصنوعة بمعيارية TNGA، وجهّزت بأنظمة تعليق جديدة تجعل حركتها أكثر سلاسة على الطرقات الوعرة، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و89 سنتيمترا، عرضه 192 سم، وارتفاعه 169 سم، وجهّز بعجلات بمقاس 19 و21 إنشا.

أما قمرة هذه السيارة فجهزت بشاشات لمسية متطورة بمقاس 9.8 و14 بوصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا، وحصلت على نظام Lexus Link Pro، وعلى تقنيات تساعد على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما زودت القمرة بمقود جديد وناقل سرعات بتصميم مميز جدا.

أنظمة التكييف والضوء
وحصلت السيارة على أحدث أنظمة الأمان كنظام النقطة العمياء، ونظام الفرملة الآلي في الحالات الطارئة، ونظام Lexus Safety System+ 3.0 ، وجهّزت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

فئات السيارة
وستطرحها Lexus بعدة فئات ستحصل على محركات بنزين توربينية بسعة 2.4 ليتر وعزم 279 حصانًا، ومحركات أكثر اقتصادية بعزم 249 حصانًا، وستحصل بعض نسخها أيضًا على محركات بعزم 306 أحصنة.


 

جديد Lexus بتكنولوجيا حديثة وتغيرات مميزة
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