بالفيديو: سيارة صينية صغيرة بتقنيات مذهلة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Wuling» الصينية سيارتها الجديدة التي ستطرحها بأسعار منافسة لتكون من بين أبرز المركبات الصغيرة المخصصة للمدن.

التصميم الخارجي

وتأتي سيارة «Wuling Air ev» الجديدة بهيكل أنيق صغير الحجم يسهّل عملية ركنها وحركتها خلال الازدحامات المرورية، طول هذا الهيكل متران و97 سنتيمترا، عرضه 150 سم، وارتفاعه 163 سم، ومجهّز بعجلات بمقاس 12 إنشا، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 201 سم.

وتميزت هذه السيارة بتصميمها الخارجي وخط الكروم المميز الذي يمتد على كامل عرض واجهتها الأمامية وصولا إلى المرايا الجانبية، وبتصميم واجهتها الخلفية التي زودت بخط إضاءة عريض أيضا.

وحصلت المركبة على مصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، ويمكن تشغيلها عن بعد عبر المفتاح، كما جهّزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لـ 4 ركاب، وزودتها «Wuling» بنظام (مالتيميديا) حديث، ونظام تكييف ممتاز، وحساسات مسافات خلفية، وشاشة قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.



