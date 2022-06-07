مرسيدس تستدعي مليون سيارة بسبب الفرامل

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت «مرسيدس- بنز» في استدعاء ما يقرب من مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بسبب مشاكل محتملة في الفرامل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال الصانع الألماني إنها ستتصل بأصحاب المركبات لأن مكابحهم قد تتأثر بالمياه والإصابة بعطل أسمته «التآكل المتقدم».

يستهدف الاستدعاء على وجه التحديد نحو 993.407 سيارة مرسيدس، منها 70.000 فئة في ألمانيا. وأوضحت الشركة إن السيارات المستدعاة جرى تصنيعها بين العامين 2004 و2015 وكانت من سلسلة إم إل ML وجي إل (BR 164) GL من سيارات الدفع الرباعي. إضافة إلى فئات آر كلاس (BR 251) R-Class الفاخرة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وأضافت في بيان لها: «وجدنا أنه في بعض هذه المركبات يمكن أن تتأثر وظيفة معزز الفرامل بسبب التآكل المتقدم، وقد تتسبب مناورة الفرملة القوية أو الشديدة في إحداث أضرار ميكانيكية في معزز الفرامل».

وتابعت: «في مثل هذه الحالة النادرة للغاية، لن يكون من الممكن إبطاء السيارة عن طريق فرامل الخدمة، وبالتالي ستزداد مخاطر الاصطدام أو الإصابة. فيما بدأت مرسيدس بالفعل في الاستدعاء على الفور، وستشمل العملية فحص المركبات التي يحتمل أن تكون معيبة واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر».

يذكر أنه في فبراير الماضي، استدعت الشركة أكثر من مليون سيارة بسبب خلل في ميزة إي كول «eCall» الخاصة بها، والتي تنبه خدمات الطوارئ عن وقوع حادث وتنقل موقع السيارة، وكان العيب يعني أنه من الممكن إرسال موقع خاطئ.

نظرا لأن المشكلة تتعلق بالبرمجيات، فقد تم الإصلاح في الغالب «عبر الأثير» – بواسطة تنزيل لاسلكي باستخدام اتصال بيانات الجوال الحالي للسيارة. يعد نظام إي كول إلزاميا في الأتحاد الأوروبي لجميع السيارات المباعة منذ العام 2018.

