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السماح بتسيير مركبات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 10:23 صباحا
السماح بتسيير مركبات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو
شركة كروز تابعة لمجموعة جنرال موتورز (الإنترنت)
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في سابقة من نوعها في المدينة، حصلت «كروز» المتخصصة في مركبات القيادة الذاتية، على تصريح من وكالة في كاليفورنيا لتسيير خدمات النقل التجاري للركاب عبر مركبات الأجرة الآلية الخاصة بها في سان فرانسيسكو.

ومنحت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا إثر تصويت أُجري أخيرا «كروز»، التابعة لمجموعة «جنرال موتورز»، ترخيصا لتقديم خدمات مقابل رسوم لعامة الناس عبر أسطول يصل إلى 30 مركبة في مناطق محددة لا تشمل الأحياء الأكثر كثافة في وسط المدينة.

وستكون المركبات من دون سائق بالكامل، لا في الداخل ولا عن بُعد، وفق «فرانس برس».

 30 ميلا في الساعة
ستكون السرعة القصوى للسيارات 30 ميلا في الساعة (أكثر بقليل من 48 كيلومترا في الساعة)، ويمكن أن تتم الرحلات بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحا، تبعا لظروف الطقس المواتية (من دون ضباب أو أمطار غزيرة).

واعتبرت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا أن «كروز» تستوفي بصورة مُرضية متطلبات السلامة، وأن روبوتات الأجرة الخاصة بها تمثل تحسينا في ظروف النقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللمجتمعات الأكثر حرمانا.

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كما أشارت الوكالة إلى أن سيارات الشركة الكهربائية بنسبة 100% (شيفروليه بولتس) تسهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ورحبت «كروز» بالقرار، معلنة عن النشر التدريجي لأسطولها التجاري في شوارع سان فرانسيسكو.

ليس مجرد خبر مهم 
قال رئيس العمليات في الشركة، جيل ويست، في بيان إن «الانتقال إلى العمليات التجارية ليس مجرد خبر مهم بالنسبة لشركة كروز»، إذ «يشكل أيضا علامة فارقة في المهمة المشتركة لقطاع صناعة السيارات الذاتية القيادة المتمثلة في جعل الحياة أفضل في مدننا».

تقدم «وايمو»، وهي شركة منافسة لـ«كروز» تتبع لمجموعة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، رحلات مدفوعة الأجر على مركبات القيادة الذاتية لسكان مدينة فينيكس بولاية أريزونا منذ العام 2018.

ووسعت الشركة الناشئة خدمتها إلى سان فرانسيسكو في العام 2021، لكن مع وجود سائق على متنها ليكون قادرا على الاستجابة في حالة حدوث طوارئ.

من جانبه، أكد رئيس شركة «تيسلا»، إيلون ماسك، أن سياراته ستكون ذاتية القيادة بالكامل قريبا، ولكن لا يبدو أن أنظمة مساعدة السائق في مجموعة كاليفورنيا تلبي هذا الطموح في الوقت الحالي.

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