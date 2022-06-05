Atwasat

هذا ما تحتاج معرفته عن تجليد السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 12:02 مساء
هذا ما تحتاج معرفته عن تجليد السيارة
تجليد السيارة (الإنترنت)
alwasat radio

نعطي شكل السيارة جزءًا كبيرًا من اهتمامنا، فيتوجه معظمنا إلى التشميع أو استخدام النانو سيراميك أو الاستمرار في إعادة طلاء السيارة.

لكن توجد تقنيات بديلة عن طلاء السيارة بالكامل، فهنا يأتي دور تجليد المركبة من خلال استخدام الفينيل لتغطية الهيكل، ويمكن تجليد سيارتك مع تغيير لونها كاملًا أو إضافة أشكال ورسومات حسب الرغبة، وفق «موتوري».

- التشميع.. هكذا تحافظ على سيارتك من الخدوش والأتربة

كما أنه يسهل على مالك السيارة اختيار اللون المناسب، إذ أن اختيار لون ونوعية طلاء جيدة للسيارة أمر محير للغاية.

رش السيارات
يعد الرش أحد الخيارات المتوافرة الذي قد يعيد شكل السيارة كما وأنها جديدة كليًا، إلا أنه مجرد طلاء ويؤدي إلى خفض سعر السيارة عند بيعها، ويؤثر بشكل كبير على طلاء السيارة الأصلي.

تجليد السيارة
يعد تجليد السيارات من الطرق الممتازة لمنح السيارة مظهرًا جديدًا وأنيقًا، وعند الرغبة في إزالته لن تواجه أي مشاكل أو أضرار، إذ يمكن إزالته بسهولة ولا يؤثر على الطلاء الأصلي للسيارة.

ولكن يمكن القول إن أحد عيوب تجليد سيارات هو أنه لا يظهر تفاصيل التصميم الدقيقة لهيكلها، ويعد مكلفًا أكثر من الرش، وينبغي الانتباه إلى نوعية تجليد السيارات المستخدم، حيث إذا استخدم تجليد منخفض الجودة قد يؤثر على طلاء السيارة الأصلي.

من أكثر ألوان تجليد سيارات انتشارًا الأبيض والأسود، وهذا يعود لكونهما لونين أنيقين يقدمان عديد الإيجابيات، ولكن لهما أيضًا بعض السلبيات.

تجليد بالأسود
يمكن القول إن اللون الأسود هو لون يفضله المعظم، ومن أكبر مميزاته أنه يتيح لمالك السيارة إضافة رسومات عليه بسهولة وعديد التصاميم الغريبة، لكن من سلبياته أنه لون يمتص الحرارة بشكل كبير.

تجليد بالأبيض
أما عن اللون الأبيض فهو لون بسيط لا تظهر عليه الأوساخ والأتربة بسرعة، ولا يمتص ضوء الشمس بل يعكسه فيبقي حرارة السيارة مناسبة ومعتدلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا

مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق

جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي لانتهاء أجل خارطة الطريق
«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)

«رئاسة الأركان»: ليبيا تشارك في تدريبات الـ«ناتو» بتركيا (صور)
خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء

خبير ليبي يكشف تفاصيل الخطة المهملة لصيانة شبكة الكهرباء
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»

تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة للجسر الحديدي بطريق المطار

بقيمة 250 مليون دينار.. «حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإنشاء «جزيرة معلقة» بديلة ...
70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)

70 عاما على العرش.. إليزابيث الثانية تحطم الأرقام القياسية (فيديو)
«إبليس ولا إدريس»

«إبليس ولا إدريس»
خليفة الفاخري.. شيء عن البدايات (نص مجهول)

خليفة الفاخري.. شيء عن البدايات (نص مجهول)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «تويوتا»
تعرف إلى سيارة «Ora Funky Cat» الشبابية
تعرف إلى سيارة «Ora Funky Cat» الشبابية
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا
نسخة أكثر قوة من «كورولا»
نسخة أكثر قوة من «كورولا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)...
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها...
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء...
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»...
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك...
المزيد
هذا ما تحتاج معرفته عن تجليد السيارة
هذا ما تحتاج معرفته عن تجليد السيارة...
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من هوندا
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من هوندا...
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات
سعوديات يزاحمن الرجال في مجال إصلاح السيارات...
نسخة أكثر قوة من «كورولا»
نسخة أكثر قوة من «كورولا»...
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا
3 أعطال تضرب سيارتك صيفا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط