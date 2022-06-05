هذا ما تحتاج معرفته عن تجليد السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

نعطي شكل السيارة جزءًا كبيرًا من اهتمامنا، فيتوجه معظمنا إلى التشميع أو استخدام النانو سيراميك أو الاستمرار في إعادة طلاء السيارة.

لكن توجد تقنيات بديلة عن طلاء السيارة بالكامل، فهنا يأتي دور تجليد المركبة من خلال استخدام الفينيل لتغطية الهيكل، ويمكن تجليد سيارتك مع تغيير لونها كاملًا أو إضافة أشكال ورسومات حسب الرغبة، وفق «موتوري».

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كما أنه يسهل على مالك السيارة اختيار اللون المناسب، إذ أن اختيار لون ونوعية طلاء جيدة للسيارة أمر محير للغاية.

رش السيارات

يعد الرش أحد الخيارات المتوافرة الذي قد يعيد شكل السيارة كما وأنها جديدة كليًا، إلا أنه مجرد طلاء ويؤدي إلى خفض سعر السيارة عند بيعها، ويؤثر بشكل كبير على طلاء السيارة الأصلي.

تجليد السيارة

يعد تجليد السيارات من الطرق الممتازة لمنح السيارة مظهرًا جديدًا وأنيقًا، وعند الرغبة في إزالته لن تواجه أي مشاكل أو أضرار، إذ يمكن إزالته بسهولة ولا يؤثر على الطلاء الأصلي للسيارة.

ولكن يمكن القول إن أحد عيوب تجليد سيارات هو أنه لا يظهر تفاصيل التصميم الدقيقة لهيكلها، ويعد مكلفًا أكثر من الرش، وينبغي الانتباه إلى نوعية تجليد السيارات المستخدم، حيث إذا استخدم تجليد منخفض الجودة قد يؤثر على طلاء السيارة الأصلي.

من أكثر ألوان تجليد سيارات انتشارًا الأبيض والأسود، وهذا يعود لكونهما لونين أنيقين يقدمان عديد الإيجابيات، ولكن لهما أيضًا بعض السلبيات.

تجليد بالأسود

يمكن القول إن اللون الأسود هو لون يفضله المعظم، ومن أكبر مميزاته أنه يتيح لمالك السيارة إضافة رسومات عليه بسهولة وعديد التصاميم الغريبة، لكن من سلبياته أنه لون يمتص الحرارة بشكل كبير.