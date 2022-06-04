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بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من هوندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 11:55 صباحا
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من هوندا
تحفة يابانية جديدة تظهر في عالم سيارات الكروس أوفر
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كشفت شركة هوندا اليابانية سيارتها الجديدة ZR-V، التي صممتها لتكون سيارة شبابية أنيقة ومتطورة في الوقت ذاته، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة
وتأتي السيارة بهيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، مبني على منصات جرى اختبارها في سيارات Civic، طوله 4 أمتار و56 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 162 سم.

وجُهِّزت هذه السيارة بعجلات بأقراص من الكروم بمقاسات 17 و18 إنشا، وصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ5 ركاب ومزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة بمقاس 10.2 بوصة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والكاميرات والعديد من مزايا المركبة.

تحكم أوتوماتيكي
وزودتها هوندا بأنظمة التحكم الأوتوماتيكي بالعجلات على المنحدرات والطرق الوعرة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستُطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطونات بسعة 1.5 ليتر وعزم 182 حصانًا، كما تصدر منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

 

تحفة يابانية جديدة تظهر في عالم سيارات الكروس أوفر
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