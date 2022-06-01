تعرف إلى سيارة «Ora Funky Cat» الشبابية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «جريت وول» (Great Wall) نيتها طرح سيارة كهربائية شبابية مميزة تحمل اسم «أورا فانكي كات» (Ora Funky Cat).



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تلقت أكثر من 6000 طلب مسبق لشراء سيارة Ora Funky Cat الكهربائية الجديدة، والتي وصفت من بين أكثر المركبات التي اجتذبت اهتمام فئة الشباب وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي الشكل، وباب خلفي مائل، وواجهة أمامية شبيهة بعض الشيء بواجهات سيارات «ميني» الشهيرة من بي إم دبليو، كما أن مصابيحها الخلفية مدمجة في زجاج باب صندوق الأمتعة.

أما هيكل السيارة فأتى بطول 4 أمتار و23 سنتيمترا، وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لـ5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على مقود أنيق مكسو بالجلد وعناصر مزينة بالكروم وزودت بشاشتين شاشة قبالة السائق وأخرى تعمل باللمس مخصصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.



وحصلت هذه المركبة على زر دائري أنيق التصميم للتحكم بوضعيات القيادة، وعلى منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وجهّزت بنظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ومصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات خلفية.

محرك السيارة

وجهّزت نماذجها بمحركات كهربائية بعزم 143 و171 حصانًا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 311 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن لهذه المركبة الوصول إلى سرعة 16 كلم/سا، والتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.9 ثانية.





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