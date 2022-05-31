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الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 مايو 2022, 03:13 مساء
الصور الرسمية الأولى لـ«فيراري» روما 2022
« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
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كشف شركة «دي إم سي» الألمانية الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة والمزودة بحزمة الديناميكية الهوائية المسماة فويغو (Fuego)، حسب «عالم السيارات».

محرك السيارة
بدأت «دي إم سي» بضبط محرك عدواني أطلق العنان لقوة إنتاج تبلغ 708 أحصنة وعزم دوران يبلغ 888 نيوتن متر من المحرك ثنائي التوربو وثماني الأسطوانات سعة 3.9 لتر. هذا المحرك المعدل يقفز بسيارة روما إلى 100 كم / ساعة في 3.2 ثانية فقط وإلى 200 كم / ساعة في 8.9 ثانية، ويعطيها سرعة قصوى تبلغ 326 كم / ساعة. عند المقارنة بروما القياسية، تزداد ذروة إنتاج المحرك ثماني الأسطوانات بمقدار 88 حصانا بينما ينمو عزم الدوران الأقصى بمقدار 128 نيوتن متر.

لا تدعم مكونات تحسين الديناميكية الهوائية من DMC القوة الإضافية فحسب، بل تخلق أيضا وحشا عدوانيا المظهر. العجلات الاحترافية مقاس 21 بوصة و22 بوصة، وهي تملأ على النحو الأمثل المساحة المتاحة أسفل أقواس العجلات.

التصميم الداخلي
يشمل عمل الشركة الألمانية أيضا تعديلات التعليق إضافة إلى تخصيص التصميم الداخلي وفقا لتفضيلات العميل الشخصية. كما استخدم المصممون الألمان أحدث البرامج لتطوير مجموعة تصميم للجسم تجعل روما أكثر انسيابية وفعالية من حيث الديناميكا الهوائية.

لقد ولت أيام اختبارات نفق الرياح التماثلية التي كانت جيدة ولكنها تحمل العديد من الأخطاء. مع التصميم الجديد، تلقت فيراري روما مظهرا أكثر إسرافا. يتم تصنيع جميع مكونات هيكل السيارة من كربون مكشوف خفيف الوزن وعالي القوة مع طلاء غير لامع أو لامع.

هناك حاجة ماسة إلى القوة الضاغطة نظرا لأن مواصفات المحرك الجديدة قوية جدا لدرجة أن السيارة تحتاج إلى استقرار مُحسن عند السرعات العالية.

التصميم الخارجي
تلتصق الحواف الجانبية «دي إم سي» مباشرة بألواح الروك الموجودة على جانب المخزون وتعطي فيراري وقفة بصرية أقل وأكثر أناقة في المنظر الجانبي وتحسن تدفق الهواء بين أقواس العجلات الأمامية والخلفية. من أجل تحسين الرفع الخلفي ، وبالتالي تحقيق التوازن الأيروديناميكي الأمثل، عززت «دي إم سي» روما مع جناح شفة على غطاء صندوق الأمتعة الخلفي. ترقيات أخرى هي إدراج الناشر الخلفي، وكلها تقلل من رفع المحور الخلفي.

لطالما كانت PUR WHEELS شريكا لشركة دي إم سي منذ فترة طويلة وقد أنتجوا بعض العجلات الممتازة التي رأيناها في سيارات «دي إم سي» التي عُرضت في معرض جنيف للسيارات. تصميم العجلات لفيراري روما لا يختلف. السيارة التي تظهر في الصور المرفقة بالمقال تمتاز بخلائط «دي إم سي» سوداء مع سطح مصقول.

تم تثبيت هذه العجلات ذات الخمسة أضلاع مزدوجة رقيقة على المحور الأمامي لروما بمقاس 9Jx21 بإطارات مقاس 255/30 ZR 21. وتحمل الحافات 12Jx22 على المحور الخلفي إطارات بحجم 315/25 ZR 22.

نوابض «دي إم سي» الرياضية هي إضافة جديدة إلى مجموعة منتجاتها ، لكن هذا يبدو منطقيا تماما. وهي مصممة خصيصا لتلائم هذه الإطارات عالية الأداء وتقلل من ارتفاع ركوب سيارة فيراري بحوالي 35 ملم.

كالعادة، تلبي دي إم سي أيضا الرغبات الشخصية لكل عميل في قمرة القيادة من خلال الجلد المصقول بالكامل وتصميمات ألكانتارا الداخلية. لا يوجد حد عندما يتعلق الأمر بالذوق الشخصي، واختيار الألوان لا حصر له تماما مثل مجموعة التصميمات. اعتمادا على بلد الإقامة، يمكن أن يشمل هذا النطاق حتى الجلود الغريبة.

« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
« دي إم سي» تكشف الصور الرسمية الأولى لسيارة فيراري روما 2022 المعدلة
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