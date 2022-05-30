بالصور: تكنولوجيا متطورة لأيقونة «مرسيدس» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرف إلى مواصفات «مرسيدس إي كيو أس أس يو في» الكهربائية الجديدة كليا.

تستعد «مرسيدس بنز» لدخول قطاعات السوق العليا بقوة، في عالم تصنيع السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية بالكامل، مع طرحها طرازي «إي كيو أس سيدان» و«إي كيو إي سيدان»، وتتبعهما سيارة «إي كيو أس أس يو في».

وهي الطراز الثالث من سلسلة السيارات الكهربائية ذات الهندسة المطورة كليًا، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

داخلية «إي كيو أس أس يو في»

توفر المقصورة الداخلية الفاخرة للسيارة الرياضية الرائدة، ومتعددة الاستخدامات، مساحة وفيرة من الراحة لما عدده سبعة ركاب. وبفضل محركاتها الكهربائية القوية، وميزة الدفع الرباعي المتجاوب ماتيك «4MATIC» ووضع القيادة الذكي «أوف رود، فإن «إي كيو أس أس يو في» قادرة بسهولة على التعامل مع التضاريس ذات الارتفاع الخفيف.



تشترك «إي كيو أس أس يو في» الجديدة مع «إي كيو أس سيدان» في قاعدة العجلات الطويلة (3210 ملم) بمقدار علو إصافي 20 سنتم للطراز الأخير. وتشتمل تفاصيل الأبعاد على: 5125/1959/1718 ملم (طول/ عرض/ ارتفاع).

الأبعاد الداخلية للسيارتين مصنعة طبقًا لمفهوم السيارات ذات الأداء الرياضي (SUV) متعددة الأغراض، وتتوافر في منصتها الكهربائية كافة مواصفات التصميم المتخصصة.

يمكن تعديل الصف الثاني من المقاعد كهربائيًا وبشكل قياسي. فيما يمتاز صندوق الأمتعة بسعة تقديرية تصل إلى أربع حقائب غولف. الصف الثالث من المقاعد مزود بمقعدين فرديين إضافيين بمزايا راحة واتساع قابلة للتعديل لجميع الركاب.



الرفع الكهربائي

تحتوي جميع سيارات «إي كيو أس أس يو في» على نظام دفع كهربائي (eATS) مثبت في المحور الخلفي للسيارة، فيما يتمركز في المحور الأمامي لدى الطرازات المزودة بميزة الدفع الرباعي المتجاوب ماتيك «4MATIC».

وتضمن ميزة تغيير عزم الدوران في طرازات ماتيك «4MATIC» توزيعًا ذكيًا ومنسقًا بين المحركات الكهربائية الخلفية والأمامية، وبالتالي استخدام نظام eATS الأكثر كفاءة في كل حالة. كذلك تشتمل المحركات الكهربائية على المحاور الأمامية والخلفية (PSM) على مزايا تصميم ذات كثافة طاقية عالية الكفاءة والثبات.



ويعد طراز «إي كيو أس» الأول من سيارات «مرسيدس-بنز»، الذي يتيح تنشيط وظائف السيارة الجديدة تمامًا في عدة مناطق باستخدام تحديثات عبر الهواء («OTA»). وقد طورت «مرسيدس- بنز» هذه الميزة بشكل كبير في «إي كيو أس أس يو في». فعلى سبيل المثال، يمكن تفعيل مساعد «Trailer Manoeuvring Assist» ونظام «MBUX» لتنشيط الملاحة بالواقع المعزز في وقت لاحق.



و تمتاز إصدارات مرسيدس- بنز المزودة بميزة ماتيك «4MATIC» بخاصية وضع أوف رود الإضافي للقيادة على الطرقات الوعرة. علاوة على ذلك، توفر خاصية توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى 4.5 درجة قياسيًا قدرة كبيرة على المناورة وخفة الحركة فوق الأرض. بالإضافة إلى زاوية توجيه اختيارية بمقدار 10 درجات ومزودة بخدمة التحديث الآلي «OTA».

السلامة من الحوادث

على غرار جميع إصدارات «مرسيدس-بنز» الأخرى، تضاف مواصفات السلامة المتكاملة، لا سيما السلامة من الحوادث، على حدة إلى جانب النظام الأساسي. كذلك تضم «إي كيو أس أس يو في» خلية ركاب صلبة، ومناطق تشوه خاصة وأنظمة تقييد حديثة. وتعد النسخة الأوروبية من السيارة هى أول طراز من «مرسيدس-بنز» مزود بميزة التحقق من شغور المقاعد الخلفية.

في حال كان الراكب في الخلف لا يرتدي حزام الأمان، يتلقى السائق تحذيرًا محددًا. ميزة أخرى جديدة في «مرسيدس-بنز» هي ما يعرف بنظام تنبيه الراكب الذي يشير إلى وجود الأطفال الذين ربما تم إغفالهم في مؤخرة السيارة. الإصدارات الخاصة بأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، مزودة بهذه الميزة بشكل ثابت.



نظم الشحن

تعد «Mercedes me Charge» واحدة من أكبر شبكات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء العالم: فهي تضم حاليًا أكثر من 700 ألف نقطة شحن «AC» و«DC»، منها نحو 300 ألف نقطة شحن في أوروبا وحدها. منذ العام 2021، ضمنت «مرسيدس-بنز» للعملاء في أوروبا تزويد مركباتهم بشحن كهربائي مستدام تضمن ضمانات المنشأ عالية الجودة تغذية كهربائية مستدامة باستخدام الطاقات المتجددة في الشبكة. فيما تتيح خدمة Plug & Charge الجديدة لشحن سيارة «إي كيو أس أس يو في» في محطات الشحن العامة الداعمة لهذه الخدمة.



يستخدم نظام التنقل الذكاء الكهربائي في تقدير المسار الأسرع والأكثر ملاءمة، بما في ذلك محطات الشحن، بالاستناد إلى العديد من العوامل وبالتفاعل ديناميكيًا مع الاختناقات المرورية أو تغيير أسلوب القيادة، على سبيل المثال. يطرح نظام المعلومات والترفيه «MBUX» اقتراحات لمعرفة ما إذا كانت حالة شحن البطارية كافية للعودة إلى نقطة البداية دون شحن. يتم إعطاء الأفضلية لمحطات الشحن على طول الطريق المضافة يدويًا في حساب المسافة. يمكن استبعاد محطات الشحن المقترحة وتقدير حساب تكاليف الشحن لكل محطة شحن على حدة.



يعكس نظام «ENERGIZING AIR CONTROL Plus» رؤية «مرسيدس-بنز» الشمولية فيما يخص جودة الهواء في طراز «إي كيو أس أس يو في» وبالاعتماد على خاصية الترشيح وأجهزة الاستشعار ونظام إطلاق وتكييف الهواء. يتميز مرشح جسيمات الهواء عالي الكفاءة (HEPA) بمستوى ترشيح مرتفع للغاية لاحتجاز جسيمات الغبار الدقيقة وحبوب اللقاح والمواد الأخرى التي تتسرب مع الهواء الخارجي.



تزود شاشة «MBUX» الذكية مستخدميها بتفاصيل واقتراحات حول كافة الميزات المعلوماتية والترفيهية ومواصفات الراحة والأمان الموجودة في السيارة. يتم عرض التطبيقات الأكثر أهمية وملاءمة للموقف والسياق الراهنين بوضوح عن طريق ميزة «Zero Layr».



تعد شاشة «MBUX» المكبرة الذكية (إحدى المعدات الخاصة) إحدى أهم معدات المقصورة الداخلية. تمتد وحدة الشاشة المنحنية الكبيرة هذه تقريبًا من العمود «A» إلى العمود «A». وتوجد ثلاث شاشات مدمجة تحت الغطاء الزجاجي المشترك. توفر شاشة «OLED» مقاس 12.3 بوصة للراكب الأمامي شاشة عرض خاصة به ومنطقة تحكم. في الإصدارات الخاصة بأوروبا وبلاد أخرى، يمكن لراكب المقعد الأمامي أيضًا مراقبة المحتوى الديناميكي أثناء تحرك السيارة. باستخدام كاميرا مزودة بنظام الحجب الذكي: في حال رصدت الكاميرا تلصص السائق على شاشة الراكب، يقوم النظام تلقائيًا بتعتيم المحتوى الديناميكي.



تعرف إلى مواصفات «مرسيدس إي كيو أس أس يو في» الكهربائية الجديدة كليا

تعرف إلى مواصفات «مرسيدس إي كيو أس أس يو في» الكهربائية الجديدة كليا

تعرف إلى مواصفات «مرسيدس إي كيو أس أس يو في» الكهربائية الجديدة كليا

تعرف إلى مواصفات «مرسيدس إي كيو أس أس يو في» الكهربائية الجديدة كليا