سيارة كهربائية رخيصة من «ميتسوبيشي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز إطلاق سيارة جديدة كليًا في اليابان تسمي إي كيه إكس- إي في eK X EV، وهي أول سيارة ضمن سلسلة سيارات «كاي» التابعة لميتسوبيشي الكهربائية بالكامل، ستُطرح للبيع هذا الصيف. يبلغ سعرها حوالي 14 ألف دولار وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



داخلية السيارة

تعتبر إي كيه إكس مركبة كهربائية جديدة تنضم إلى سلسلة eK X series4، وهي سلسلة سيارات kei من ميتسوبيشي موتورز بنكهة سيارات الدفع الرباعي، وتوفر نطاق قيادة كافيًا للاستخدام اليومي. في الداخل، تم اعتماد عداد شاشة LCD ملون مقاس 7 بوصات وذراع تبديل كهربائي لمتابعة الوظائف كسيارة كهربائية.



بطارية السيارة

من خلال تحسين تصميم نظام EV المطور حديثًا، توفر إي كيه إكس نفس المقصورة الفسيحة والمريحة مثل طراز البنزين، بالإضافة إلى ثبات عالٍ في التوجيه وراحة الركوب التي يمكن تحقيقها بفضل مركز الثقل المنخفض والمقدمة الخلفية المثالية توزيع الوزن. وهي مزودة ببطارية محرك مطورة حديثًا بسعة طاقة إجمالية تبلغ 20 كيلووات مع نطاق قيادة يبلغ 180 كم لكل شحنة كافية للاستخدام اليومي، توفر تسارعًا سلسًا وقويًا ورحلة هادئة وممتعة تنفرد بها المركبات الكهربائية.



تعمل أنظمة مساعدة السائق المتطورة ووسائل الاتصال على تقليل العبء الواقع على عاتق السائق وتوفير تجربة قيادة آمنة ومأمونة ومريحة. علاوة على ذلك، مع جهاز V2H8، فإنه يساعد أيضًا في التخفيف من مشاكل إمداد الطاقة والطلب من خلال السماح باستخدام الطاقة في المنزل أو لشحن المركبات.



تتوفر السيارة في مستويين من التجهيزات. تأتي G المجهزة بالكامل بمقياس LCD ملون مقاس 7 بوصات ووضع تشغيل دواسة مبتكر، بينما جرى تجهيز P المتطورة بميزات إضافية بما في ذلك المساعدة في حالات الطوارئ SOS ونظام ملاحة رابط الهاتف الذكي (SDA) مقاس 9 بوصات بشكل قياسي.



شحن السيارة

السيارة مزودة بمنفذي شحن – الشحن العادي (AC200V / 14.5A)، والذي يستغرق حوالي 8 ساعات للوصول إلى الشحن الكامل، والشحن السريع، والذي يستغرق حوالي 40 دقيقة لإكمال الشحن بنسبة 80%. يتيح ذلك مزيدًا من الراحة، مع منفذ الشحن العادي المستخدم في المنزل ومنفذ الشحن السريع المستخدم أثناء الرحلات الطويلة.



بالرغم من ذلك، فإن ميتسوبيشي إي كيه إكس- إي في ليست سيارة قوية كفاية. إنها تصنع أرقامًا لائقة، على وجه التحديد 63 حصانًا وعزم دوران 195 نيوتن متر – تكفي فقط لتتجول في المدن الحضرية للقيام بمهامك اليومية.

ميتسوبيشي تطلق سيارة إي كيه إكس الجديدة الكهربائية مقابل 14 ألف دولار (الإنترنت)

ميتسوبيشي تطلق سيارة إي كيه إكس الجديدة الكهربائية مقابل 14 ألف دولار (الإنترنت)