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بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «هوندا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 04:07 مساء
بالفيديو: سيارة عائلية جديدة من «هوندا»
هوندا تعلن عن سيارة عائلية عملية واقتصادية (الإنترنت)
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كشفت شركة هوندا عن سيارة Step WGN التي صُمِّمت لتكون سيارة عائلية عملية ومريحة بامتياز.

وتأتي السيارة بهيكل ميني فان بتصميم بسيط وأنيق بالوقت نفسه، طوله 4 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 289 سم، وجُهّزت بعجلات بمقاس 16 و17 إنشا وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

مركبة عائلية مريحة
صممت هذه السيارة لتكون مركبة عائلية مريحة؛ إذ جُهّزت بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، وحصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة ووسادات متحركة لتوفير راحة أكبر لأرجل المسافرين أثناء الرحلات الطويلة، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة قبالة السائق بحجم 11.4 بوصة، وشاشة لمسية متطورة في المنتصف بمقاس 15.6 بوصة، كما يمكن التحكم بأنظمة هذه السيارة أيضًا عبر الأوامر الصوتية.

وجهزت هوندا هذه السيارة بأنظمة للحفاظ على الثبات في المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 203 أحصنة، أو محرك هجين اقتصادي، وستعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، أما أسعارها فستبدأ من 23 ألف دولار.
 

 

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