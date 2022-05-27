Atwasat

كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 02:20 مساء
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك
مرشح هواء المحرك له أثر مباشر على قوة وعزم المحرك في سيارتك (الإنترنت)
alwasat radio

تعمل الفلاتر (مرشحات) على ترشيح المواد وتنقيتها لتمر بسلاسة بين أجزاء السيارة، وحماية المحرك من أي ضرر خارجي، وهي عديدة.

ويُعد فلتر هواء المحرك أكثرها أهمية، إذ أن له أثر مباشر على قوة وعزم المحرك، فهو يقوم بتنقية الهواء الذي يدخل المحرك من الشوائب والأتربة لإتمام عملية احتراق سليمة، حسب «موتوري».

وكأي جزء من أجزاء السيارة سوف يتعرض هذا الفلتر للتلف لعدة أسباب أبرزها المؤثرات الجوية المحيطة والرمال والأتربة، وبالأخص في المناطق القريبة من الأراضي الصحراوية.

- تخلص من القلق وتعرف على لائحة الصيانة الأساسية لسيارتك

يمكن لمالك السيارة الاستدلال على وجود تلف ما من خلال الأضواء التحذيرية عند لوحة العدادات، إضافةً إلى ملاحظة تراجع أداء السيارة وضعف عزمها، وقد يواجه السائق صعوبة في تشغيل السيارة وتأخر عمل المحرك، أو خروج دخان أسود من العادم.

ومن أجل تجنب هذا التلف وإطالة العمر الافتراضي للفلتر، يوصى باستبداله بعد قطع مسافة 5,000 كم، والانتباه إلى تنظيفه بين الحين والآخر، ويتم ذلك من خلال إخراجه من مكانه (تحت غطاء المحرك) ورفعه نحو الضوء، وإذا لم يمر الضوء من خلاله، على مالك السيارة أن يقوم بنفضه يدوياً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة

الصور الرقمية الرمزية لـ«آبا» تتابع مسيرة الفرقة الشهيرة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم

بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم
بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية

بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته

بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»

مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
المشروع المفقود

المشروع المفقود
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113

الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: تعرف إلى إصدار «فيراري» الخارق
بالصور: تعرف إلى إصدار «فيراري» الخارق
7 أسباب لانتشار رائحة الوقود داخل سيارتك
7 أسباب لانتشار رائحة الوقود داخل سيارتك
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف
10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «هوندا»
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «هوندا»...
بالصور: تعرف إلى «تي في آر جريفيث» الخارقة
بالصور: تعرف إلى «تي في آر جريفيث» الخارقة...
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)...
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها...
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «GMC»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «GMC»...
المزيد
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك
كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك...
بالفيديو: منافس قوي لـ«هيونداي» و«كيا» يظهر قريبا
بالفيديو: منافس قوي لـ«هيونداي» و«كيا» يظهر قريبا...
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)...
10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف
10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف...
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط