كل ما تحتاج معرفته عن مرشح هواء المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

تعمل الفلاتر (مرشحات) على ترشيح المواد وتنقيتها لتمر بسلاسة بين أجزاء السيارة، وحماية المحرك من أي ضرر خارجي، وهي عديدة.

ويُعد فلتر هواء المحرك أكثرها أهمية، إذ أن له أثر مباشر على قوة وعزم المحرك، فهو يقوم بتنقية الهواء الذي يدخل المحرك من الشوائب والأتربة لإتمام عملية احتراق سليمة، حسب «موتوري».

وكأي جزء من أجزاء السيارة سوف يتعرض هذا الفلتر للتلف لعدة أسباب أبرزها المؤثرات الجوية المحيطة والرمال والأتربة، وبالأخص في المناطق القريبة من الأراضي الصحراوية.

- تخلص من القلق وتعرف على لائحة الصيانة الأساسية لسيارتك

يمكن لمالك السيارة الاستدلال على وجود تلف ما من خلال الأضواء التحذيرية عند لوحة العدادات، إضافةً إلى ملاحظة تراجع أداء السيارة وضعف عزمها، وقد يواجه السائق صعوبة في تشغيل السيارة وتأخر عمل المحرك، أو خروج دخان أسود من العادم.

ومن أجل تجنب هذا التلف وإطالة العمر الافتراضي للفلتر، يوصى باستبداله بعد قطع مسافة 5,000 كم، والانتباه إلى تنظيفه بين الحين والآخر، ويتم ذلك من خلال إخراجه من مكانه (تحت غطاء المحرك) ورفعه نحو الضوء، وإذا لم يمر الضوء من خلاله، على مالك السيارة أن يقوم بنفضه يدوياً.