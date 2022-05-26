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بالفيديو: منافس قوي لـ«هيونداي» و«كيا» يظهر قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 02:26 مساء
بالفيديو: منافس قوي لـ«هيونداي» و«كيا» يظهر قريبا
تميزت هذه السيارة بشكل أساسي بتصميمها الداخلي الأنيق (الإنترنت)
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أزاحت شركة «Dongfeng» الستار عن مركبتها الجديدة التي طورتها لتصبح منافسة لسيارات الكروس أوفر الحديثة من «كيا» و«هيونداي».

وحصلت سيارة «Dongfeng Aeolus Haoji» على هيكل كروس أوفر، وعلى واجهة أمامية تشبه بعض الشيء واجهات سيارات «لكزس» الحديثة، وعلى تصميم مميز جدًا للمصابيح وكشافات الضباب يمنح المركبة مظهر الحداثة والقوة، وفق «روسيا اليوم».

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و72 سنتم، عرضه 191 سنتم، ارتفاعه 170 سنتم، أما العجلات فحصلت على أقراص أنيقة مصنوعة من الكروم والألومنيوم بمقاس 17 و19 إنشًا.

وتميزت هذه السيارة بشكل أساسي بتصميمها الداخلي الأنيق، وبواجهة القيادة فيها التي جهزت بشاشتين متطورتين، واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصفها، كما حصلت واجهة القيادة أيضًا على شريط إضاءة مميز جدًا وأزرار لمسية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف والعديد من تقنيات السيارة.

وزودت «Dongfeng» هذه السيارة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وسقف بانورامي كبير، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها من الخارج.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة صيف العام الجاري بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر يولد عزمًا يعادل 204 أحصنة، ويعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

 

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