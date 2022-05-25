حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

منذ أن كشف شركة «FAW» الصينية عن «Hongqi E-HS9» صنف الكثيرون هذه السيارة على أنها منافس مهم لمركبات «رولز رويس» الفاخرة، واليوم تتطلع الشركة لإطلاق نسخ عائلية فاخرة من هذه السيارة.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن «FAW» تستعد لإطلاق نسخة معدلة من سيارتها ستدعى «Hongqi HM9»، وستأتي بهيكل ميني فان أنيق وانسيابي، وستحافظ واجهاتها الأمامية على شبك الكروم الكبير وعلى التصميم المميز الذي يوحي بالقوة والفخامة، وفق «روسيا اليوم».

وستأتي السيارة بطول 5 أمتار و22 سنتيمترًا، بعرض مترين تقريبًا، وارتفاع 193 سنتيمترًا، ومحوري عجلات يبعدان عن بعضهما 320 سنتيمترًا، وستجهز قمرتها الداخلية بـ3 أو 4 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما سيحصل الركاب على شاشات لمسية متطورة لمشاهدة الأفلام أو التحكم بأنظمة الصوت والتكييف والإضاءة الداخلية.

وستجهز «FAW» هذه المركبة بأنظمة صوتيات مميزة، وأنظمة تعليق تجعل التنقل فيها مريحًا للغاية، كما ستزودها بأحدث أنظمة المولتيميديا، وتقنيات لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد، وأنظمة أمان متطورة للحماية من الحوادث كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالفرامل، فضلا عن حساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل السيارة على الأغلب على محركات بنزين تروبينية بسعة 2.5 ليتر تولد عزما يعادل 252 حصانًا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.