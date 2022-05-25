Atwasat

حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 11:34 صباحا
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)
ستأتي السيارة بطول 5 أمتار و22 سنتيمترًا، بعرض مترين تقريبًا، وارتفاع 193 سنتيمترًا (الإنترنت)
alwasat radio

منذ أن كشف شركة «FAW» الصينية عن «Hongqi E-HS9» صنف الكثيرون هذه السيارة على أنها منافس مهم لمركبات «رولز رويس» الفاخرة، واليوم تتطلع الشركة لإطلاق نسخ عائلية فاخرة من هذه السيارة.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن «FAW» تستعد لإطلاق نسخة معدلة من سيارتها ستدعى «Hongqi HM9»، وستأتي بهيكل ميني فان أنيق وانسيابي، وستحافظ واجهاتها الأمامية على شبك الكروم الكبير وعلى التصميم المميز الذي يوحي بالقوة والفخامة، وفق «روسيا اليوم».

وستأتي السيارة بطول 5 أمتار و22 سنتيمترًا، بعرض مترين تقريبًا، وارتفاع 193 سنتيمترًا، ومحوري عجلات يبعدان عن بعضهما 320 سنتيمترًا، وستجهز قمرتها الداخلية بـ3 أو 4 صفوف من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، كما سيحصل الركاب على شاشات لمسية متطورة لمشاهدة الأفلام أو التحكم بأنظمة الصوت والتكييف والإضاءة الداخلية.

وستجهز «FAW» هذه المركبة بأنظمة صوتيات مميزة، وأنظمة تعليق تجعل التنقل فيها مريحًا للغاية، كما ستزودها بأحدث أنظمة المولتيميديا، وتقنيات لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد، وأنظمة أمان متطورة للحماية من الحوادث كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الآلي بالفرامل، فضلا عن حساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل السيارة على الأغلب على محركات بنزين تروبينية بسعة 2.5 ليتر تولد عزما يعادل 252 حصانًا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل

كريم بنزيما يتحدى محمد صلاح بعد التصريحات المثيرة للجدل
إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)

إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس (فيديو)
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية

مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين

استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط

3 تعادلات في سداسي تتويج الأواسط
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس

«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو

«باريس سان جيرمان» الفرنسي يتخذ قراره النهائي بشأن مصير بوكيتينو
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)

حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف إلى أسرع سيدان من «بي إم دبليو»
تعرف إلى أسرع سيدان من «بي إم دبليو»
بالفيديو: كروس أوفر من «رينو» تحاكي المستقبل
بالفيديو: كروس أوفر من «رينو» تحاكي المستقبل
بالصور: تعرف إلى إصدار «فيراري» الخارق
بالصور: تعرف إلى إصدار «فيراري» الخارق
7 أسباب لانتشار رائحة الوقود داخل سيارتك
7 أسباب لانتشار رائحة الوقود داخل سيارتك
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان...
تعديلات جديدة على إحدى أشهر سيارات «كيا» الشبابية (فيديو)
تعديلات جديدة على إحدى أشهر سيارات «كيا» الشبابية (فيديو)...
عوامل تؤثر في سعر السيارة عند إعادة بيعها
عوامل تؤثر في سعر السيارة عند إعادة بيعها...
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «هوندا»
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «هوندا»...
بالصور: تعرف إلى «تي في آر جريفيث» الخارقة
بالصور: تعرف إلى «تي في آر جريفيث» الخارقة...
المزيد
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)
حلة جديدة لـ«قاتلة رولز رويس» الصينية (فيديو)...
10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف
10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف...
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء...
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية...
7 أسباب لانتشار رائحة الوقود داخل سيارتك
7 أسباب لانتشار رائحة الوقود داخل سيارتك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط