10 نصائح لصيانة السيارة في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

تكثر أعطال السيارات بسبب الحرارة العالية في فصل الصيف، ويمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة على أنظمة سيارتك الأكثر أهمية.

لذلك نقدم اليك 10 نصائح لصيانة السيارة يجب معرفتها لفصل الصيف وذلك وفقًا لموقع «تيربو العرب».

اختبر مكيف الهواء

- حرارة الصيف تندمج جيدًا مع تكييف الهواء، عند ارتفاع درجات الحرارة، ستحتاج إلى نظام تكييف يعمل في سيارتك، ربما لم تستخدم مكيف الهواء خلال الشتاء أو الربيع، لذا تأكد من اختباره قبل موسم الصيف.

- إذا كنت تحصل على هواء ساخن عند تشغيل مكيف الهواء، فقد يكون الإصلاح البسيط هو شحن غاز التبريد (الفريون)، يمكن أن تؤدي إضافة المبرد إلى سيارتك إلى تعزيز نظام التكييف، إذا لم تفلح تلك إلى الحيلة، فيجب أن يكون ميكانيكي السيارات قادرًا على تشخيص المشكلة وعلاجها.

افحص ضغط الهواء في الإطارات

-قد تكون ظروف الشتاء قد ألحقت الضرر بإطارات سيارتك، لذا، قبل الذهاب في رحلات طويلة على الطريق هذا الصيف، تأكد من فحص ضغط الإطارات.



- عند فحص ضغط الإطارات، سترغب في البحث عن علامات تدل على أن إطارات سيارتك أقل أو منتفخة، معظم سيارات الركاب لديها ضغط إطارات موصى به بين 30 و 35 رطل لكل بوصة مربعة، إذا كنت في شك، قم بالرجوع إلى دليل مالك سيارتك لمعرفة التفاصيل حول النطاق الذي يجب أن يكون عليه ضغط الإطارات.



- يمكن أن يمنع ضغط الإطارات الأمثل حدوث ثقب في الإطارات أو انفجارها، يمكن أن يساعد التأكد من نفخ الإطارات بشكل صحيح في زيادة المسافة المقطوعة بالميل للوقود في رحلات السيارات الطويلة هذه.

فحص السوائل

- غالبًا ما تؤدي التغيرات المناخية الموسمية إلى انخفاض سوائل المحرك لأنها تميل إلى النحافة أو حتى التبخر في درجات الحرارة الدافئة، عندما يحل الصيف، سترغب في فحص كل من سائل ناقل الحركة، سائل التوجيه المعزز، سائل التبريد وزجاج ممسحة الزجاج الأمامي.



- يعتبر فحص سائل التبريد أمرًا مهمًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف، حيث تتمثل مهمته في الحفاظ على محرك سيارتك من السخونة الزائدة، اتبع هذه الخطوات للتحقق من مستوى سائل تبريد سيارتك:

- تحقق من مستوى سائل التبريد الذي تظهره خطوط المؤشر على الخزان.

إذا أظهرت خطوط المؤشر أن سائل التبريد منخفض جدًا، أضف الكمية المناسبة من سائل التبريد إلى الخزان.

تغيير الزيت والفلتر

- يعد تغيير الزيت والفلتر من أبسط الطرق لزيادة عمر سيارتك، تحافظ زيوت التشحيم على محرك سيارتك من التلف، ويساعد فلتر الزيت على إزالة الملوثات من زيت محرك سيارتك.

- تغيير الزيت الخاص بك بسيط، ومع ذلك، إذا لم يتم تنفيذ هذه الخدمة بشكل روتيني، فقد تتعرض سيارتك لمشاكل زيت باهظة الثمن، مثل تراكم الجسيمات التي قد تؤدي إلى تآكل الأجزاء الحيوية من محرك سيارتك، من القواعد الأساسية الجيدة تغيير الزيت كل 5000 ميل أو اتباع إرشادات صيانة الزيت الخاصة بالشركة المصنعة لسيارتك.

اختبر الفرامل

- بسبب طقس الشتاء القاسي، من المهم مراقبة أداء فرامل سيارتك، أنت تعتمد على مكابحك في كل مرة تقود فيها السيارة، لذا من الجيد إجراء اختبارات مكابح منتظمة ليس فقط في أشهر الصيف، ولكن على مدار العام.

- بخلاف الإشارة الحمراء الواضحة لضعف أداء التوقف، سترغب في الاستماع إلى أصوات صرير أو هدير عند اختبار الفرامل، ستحتاج أيضًا إلى التحقق من سحب الفرامل، أو ما إذا كانت سيارتك تنحرف إلى جانب واحد عند الضغط على دواسة الفرامل، إذا لاحظت أيًا من علامات الأداء الضعيفة هذه، فقد حان وقت الفحص وربما الإصلاح.

استبدال مساحات الزجاج الأمامي

- يُعد الحفاظ على الرؤية مطلبًا أساسيًا أثناء القيادة، في الصيف، يمكن أن تؤدي جزيئات الغبار وحبوب اللقاح أو حتى وهج الشمس إلى إضعاف قدرتك على الرؤية بوضوح من الزجاج الأمامي.

- تأكد من التحقق من فعالية مساحات الزجاج الأمامي لإزالة أي شيء يمكن أن يقلل من الرؤية، من الجيد فحص مساحات الزجاج الأمامي أو استبدالها في نهاية كل موسم.