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بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 03:10 مساء
بالفيديو: تطوير إطارات دون هواء
شركة تكشف عن إطارات سيارات خالية من الهواء (الإنترنت)
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كشفت شركة «غوديير» لتصنيع الإطارات والمطاط عن «إطارها غير الهوائي» في «مركز الابتكار» في كولمار بيرج في لوكسمبورغ.
وتقول الشركة المطورة «ما أنشأناه هو تصميم خاص يسمح بدعم وزن السيارة، نحن بحاجة إليه لنشعر بالنعومة والمرونة، التي نعرفها مع الإطارات المملوءة بالهواء» وذلك نقلا عن موقع «عالم السيارات».

كما تشير الشركة إلى مزايا الإطارات الخالية من الهواء «لا صيانة ولا ثقوب وراحة كبيرة مع الأحمال الثقيلة».

وفي الوقت الحالي، لا ينتظر رؤية هذا النوع من الإطارات سريعًا لدى الوكيل الذي تتعامل معه. يجب أن تستمر «غوديير» في التطوير والحصول على شهادات معينة قبل تسويقها. يمكن أن يحدث ذلك في العام 2030.

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