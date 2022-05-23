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5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 12:55 مساء
5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية
السيارات الكهربائية تحتاج إلى عناية مختلفة (الإنترنت)
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في الوقت الذي يتجه فيه الكثير من العملاء لاتخاذ قرار التحول من اقتناء الطرازات التقليدية المزودة بمحرك الاحتراق الداخلي، إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء عديمة الانبعاثات (EV).
نقدم إليك أهم 5 نصائح للمساعدة على تحقيق أقصى استفادة من خدمات السيارات الكهربائية، وذلك وفقاً لموقع «موتوراتي».

جدولة خدمات الصيانة العادية
- تحتوي المركبات الكهربائية على عدد أقل من الأجزاء التي يجب صيانتها مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين/ الديزل، مثل مستويات الزيت أو فلاتر الوقود، لذا، فإنها لا تزال تتطلب نفس العناية والاهتمام.
- من المهم أن تستمر في تخصيص وقت لسيارتك الكهربائية للخدمة والصيانة بانتظام، كما تفعل مع سيارة الاحتراق الداخلي التقليدية، كما أن الوكيل الذي تتعامل معه لديه خبرة واسعة في صيانة المركبات الكهربائية ومعرفة بشحن المركبات الكهربائية يعد دائمًا ميزة في صالحك.

الأولوية لركن مركبتك الكهربائية في الظل
- هل تعلم أن إيقاف سيارتك الكهربائية في الظل بدلاً عن الشمس يؤدي إلى إطالة العمر الإجمالي للبطارية؟ إضافة إلى ذلك، ستحافظ بلا شك على درجة حرارة سيارتك لأكثر راحة.
- بينما عندما توقف سيارتك في الشمس لفترات طويلة، سيحافظ نظام الإدارة الحرارية على تشغيل البطارية، وبالتالي تقليل عمر البطارية.

انتبه إلى مكان وقوف السيارات الكهربائية في المنزل
- أثناء إيقاف سيارتك الكهربائية في الداخل في جراج للسيارات بالمبنى أو في الفيلا الخاصة بك، يعد أمرًا مثالياً تماماً إذا كان عليك إيقاف السيارة في مكان مفتوح بالمنزل، فمن المستحسن أن تكون النوافذ الجانبية وفتحة السقف مظللة بمواد عالية الجودة لتقليل حرارة المقصورة خاصة في أشهر الصيف.

توخي الحذر أثناء تركيب شاحن منزلك
- يوصى بشدة أن يقوم العميل بتثبيت الشاحن المنزلي من مورد موصى به من قبل الوكيل للتأكد من أن مواصفات الشاحن متوافقة مع بطارية السيارة لتجنب إتلافها.

استخدم «وضع الكفاءة» في الطقس البارد
- خلال الأشهر الأكثر برودة، من المفيد استخدام «وضع الكفاءة» لسيارتك الكهربائية، حيث لا تحتاج إلى استخدام درجات حرارة منخفضة للغاية للتيار المتردد، سيضمن ذلك تشغيل السيارة بأقل طاقة لتزويدك بمدى أكبر.

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