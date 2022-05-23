5 نصائح للحفاظ على سيارتك الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

في الوقت الذي يتجه فيه الكثير من العملاء لاتخاذ قرار التحول من اقتناء الطرازات التقليدية المزودة بمحرك الاحتراق الداخلي، إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء عديمة الانبعاثات (EV).

نقدم إليك أهم 5 نصائح للمساعدة على تحقيق أقصى استفادة من خدمات السيارات الكهربائية، وذلك وفقاً لموقع «موتوراتي».

جدولة خدمات الصيانة العادية

- تحتوي المركبات الكهربائية على عدد أقل من الأجزاء التي يجب صيانتها مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين/ الديزل، مثل مستويات الزيت أو فلاتر الوقود، لذا، فإنها لا تزال تتطلب نفس العناية والاهتمام.

- من المهم أن تستمر في تخصيص وقت لسيارتك الكهربائية للخدمة والصيانة بانتظام، كما تفعل مع سيارة الاحتراق الداخلي التقليدية، كما أن الوكيل الذي تتعامل معه لديه خبرة واسعة في صيانة المركبات الكهربائية ومعرفة بشحن المركبات الكهربائية يعد دائمًا ميزة في صالحك.



الأولوية لركن مركبتك الكهربائية في الظل

- هل تعلم أن إيقاف سيارتك الكهربائية في الظل بدلاً عن الشمس يؤدي إلى إطالة العمر الإجمالي للبطارية؟ إضافة إلى ذلك، ستحافظ بلا شك على درجة حرارة سيارتك لأكثر راحة.

- بينما عندما توقف سيارتك في الشمس لفترات طويلة، سيحافظ نظام الإدارة الحرارية على تشغيل البطارية، وبالتالي تقليل عمر البطارية.