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بالصور: تعرف إلى إصدار «فيراري» الخارق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 12:24 مساء
بالصور: تعرف إلى إصدار «فيراري» الخارق
إصدار خاص من «فيراري روما» الخارقة بسمات تصميم يابانية مذهلة (الإنترنت)
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كشف قسم التصنيع حسب الطلب لدى «فيراري» إصدارًا جديدًا فريدًا من نوعه لسيارة «روما» الخارقة، التي تتميز بتفاصيل تصميم يابانية، إذ استوحى مانزوني وفريقه أوجه التشابه بين الثقافتين الإيطالية واليابانية للعمل على سيارة تتميز بمواد فريدة تم تطويرها من التقنيات اليابانية التقليدية.

على سبيل المثال، يأتي الهيكل الخارجي متوافرًا بحزمة الألوان المستوحاة من الأصباغ اليابانية النيلية، ومنها هذا الطلاء الأزرق الزاهي المفصل، الذي أطلق عليه اسم «إنديجو ميتال» Indigo Metal. يقال إن هذا اللون يعزز نقاء تصميم «روما»، وهو تحديث يهدف للحصول على مظهر أنيق مع البساطة، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

المظهر الخارجي
اللون المثير يربط بين الجزاين الخارجي والداخلي للسيارة معًا بشكل دقيق وشامل. إذ يتوفر هذا الطلاء الأزرق أيضًا داخليًا في سيارة «روما» المصمم حسب الطلب، وتحديدًا في قماش «ساكيوري» المستخدم في حشوات المقاعد والسجاد، يوجد المزيد من اللون النيلي داخل بطانة رأس سيارة «روما» الخارقة، التي تتكون من جلدين مصبوغين باللون النيلي.

تشمل المزايا الأخرى مقابض الأبواب الداخلية المحاطة بشرائط منسوجة يدويًا من الجلد الأسود تكريمًا لتسوكامي، وسيتم عرض سيارة «فيراري روما» المصممة خصيصًا للصيد الرائع في صالة عرض «فيراري» خلال أسبوع نيويورك للتصميم.

كانت شركة «نوفيتيك» قدمت أخيرًا، مجموعة من خيارات التخصيص هي الأكثر جرأة وجاذبية وأناقة لسيارة «فيراري روما».

محرك السيارة
فبينما تركت شركة «نوفيتيك» الأجزاء الداخلية من محرك التوربو المزدوج سعة 3.9 ليتر كما هي، قامت بالتركيز على أدوات التحكم المعدلة لنظام إدارة المحرك الإلكتروني. وتحتوي الوحدة الجديدة للمحرك على خرائط معايرة بدقة للحقن والاشتعال. تدعي الشركة أنها تزيد من قوة واستجابة دواسة الوقود.

كما تتوفر أيضًا المحولات الحفازة عالية الأداء والطاقة، مما يزيد حجم المخرجات من قوة السيارة، إذ تتمتع «فيراري روما» بقوة 704 أحصنة بزيادة تقدر بنحو (84 حصانًا على الطراز الأصلي). يتم تسليم الطاقة القصوى عند 7400 دورة في الدقيقة، مما يعني أنها لا تزال سيارة إيطالية تسير بسرعة خارقة.

فضلًا عن أنه يمكن للموالف أن يزيد من قوة هذا المحرك بأمان لتصل إلى 800 حصان. يمكن لسيارة «فيراري روما» التسارع من 0-100 كلم في الساعة خلال 3.2 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى المحددة بنحو 204 أميال أو 330 كلم تقريبًا في الساعة.
 

إصدار خاص من «فيراري روما» الخارقة بسمات تصميم يابانية مذهلة (الإنترنت)
إصدار خاص من «فيراري روما» الخارقة بسمات تصميم يابانية مذهلة (الإنترنت)
إصدار خاص من «فيراري روما» الخارقة بسمات تصميم يابانية مذهلة (الإنترنت)
إصدار خاص من «فيراري روما» الخارقة بسمات تصميم يابانية مذهلة (الإنترنت)
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