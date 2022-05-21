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مرسيدس أُنتجت العام 1955 تباع بسعر قياسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 10:25 صباحا
مرسيدس أُنتجت العام 1955 تباع بسعر قياسي
صورة وزعتها شركة مرسيدس في 19 مايو 2022 لسيارة من طرازRennsportprototyp 300 SLR بيعت في مزاد بـ143 مليون دولار (أ ف ب)
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أعلنت دار «ار ام سوذبيز»، الخميس، بيع سيارة مرسيدس عائدة إلى العام 1955 وتوجد منها نسختان فقط، في أوائل مايو مقابل 135 مليون يورو.

وهو رقم قياسي عالمي لسيارة في مزاد، على ما أعلنت الدار في بيان لوسائل الإعلام.

وبيعت السيارة وهي كوبيه من طراز 300 SLR Uhlenhaut، في 5 مايو في مزاد سري بمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت بألمانيا، بالتعاون مع الفرع المتخصص في السيارات الفاخرة في دار سوذبيز وشركة صناعة السيارات الألمانية، حسب «فرانس برس».

 أضعاف السعر القياسي السابق
مع 135 مليون يورو، بيعت هذه السيارة بسعر يوازي ثلاثة أضعاف السعر القياسي السابق المسجل العام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري «250 جي تي أو» طراز العام 1962، والتي تخطى سعرها 48 مليون دولار في مزاد نظمته «آر آم سوذبيز» العام 2018.

إلى ذلك، باتت مرسيدس «300 SLR» من بين «أغلى عشر قطع مباعة في تاريخ المزادات»، بحسب ما أعلنت « آر آم سوذبيز» في بيان نشرته الخميس في لندن ونقلته الشركة الأم سوذبيز في نيويورك حيث ستنظم هذا الأسبوع مزاد الربيع للأعمال الفنية.

إثارة مطلقة
وقال رئيس دار «سوذبيز» بفرعها الأوروبي أوليفر باركر في تصريحات أوردها البيان إنه شعر «بإثارة مطلقة لضرب مطرقة المزاد على هذه التحفة الفنية في التصميم والهندسة، والتي باتت تضاهي أعظم الأعمال الفنية المباعة» في المزادات.

وبحسب تصنيف وضعته وكالة فرانس برس للأعمال الفنية التي بيعت في مزاد علني في السنوات الأخيرة، لا سيما في نيويورك، يبقى السعر القياسي المطلق مسجلا للوحة «سالفاتور موندي» لمعلم الرسم خلال عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دا فينشي والتي بيعت في نوفمبر 2017 مقابل 450.3 مليون دولار إثر مزاد لدار كريستيز في نيويورك.

ويليها رسم بورتريه «شوت سايج بلو مارلين» لأندي وارهول والذي بيع بمبلغ 195 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في 9 مايو، ليصبح أغلى عمل فني من القرن العشرين يباع في مزاد علني.

بالنسبة لأعمال القرن العشرين، بيعت لوحة «نساء الجزائر (الإصدار 0)» لبابلو بيكاسو (179.4 مليون دولار في مايو 2015) و«امرأة عارية نائمة» لأميديو موديلياني (170.4 مليون دولار في نوفمبر 2015). وقد بيع العملان أيضا في مزادين لدار كريستيز.

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وبحسب ترتيب القطع المباعة في المزاد بأكثر من 100 مليون دولار، بيعت سيارة المرسيدس في 5 مايو لدى «آر آم سوذبيز» وباتت تحتل المرتبة السادسة أو السابعة.

وبيعت السيارة التي كانت مملوكة لـ«مرسيدس بنز»، إلى جامع خاص وستُستخدم عائدات المزاد «لإنشاء صندوق دولي يحمل اسم مرسيدس-بنز للمنح الدراسية والتدريب على البحث للشباب في علم البيئة وإزالة الكربون»، بحسب «آر إم سوذبيز».

ووافق المشتري الخاص لسيارة Coupé 300 SLR Uhlenhaut على عرض سيارته للجمهور خلال أحداث استثنائية، بينما تظل النسخة الأخرى ملكا لشركة مرسيدس-بنز التي ستستمر في عرضها في متحفها في شتوتغارت.

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