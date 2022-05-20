Atwasat

أعراض تلف إطارات السيارة.. يجب الحذر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 11:45 صباحا
أعراض تلف إطارات السيارة.. يجب الحذر
تلف إطار السيارة (الإنترنت)
alwasat radio

أحد أكثر الأجزاء عرضة للتلف في سيارتك هي العجلات (الجنوط)، وهذا بسبب تعرضها لعديد العوامل الخارجية من مؤثرات جوية أو حالة الطرق.

وإليك العلامات والأعراض الدالة على تلف عجلات السيارة، حسب «موتوري».

علامات تلف الجنوط
سماع أصوات احتكاك في الإطارات، مما قد يؤدي إلى تسريب هواء من الإطار أو انفجاره.
عدم سير السيارة في خط مستقيم.
اهتزاز السيارة عند المنعطفات.
اهتزاز السيارة عند القيادة بسرعات عالية.
صعوبة توجيه المقود وزيادة المقاومة.

ينبغي عند ملاحظة هذه الأعراض الاستعانة بمراكز الصيانة المختصة بسرعة، إذ أنها ليست من الأمور السهلة وقد تؤدي إلى حوادث سير وأضرار كبيرة على هيكل السيارة.

خرط الجنوط
تعتمد هذه الطريقة على لحام وتعديل الجهة المتضررة من الجنط، وتتميز بأن تكلفتها قليلة لهذا يلجأ إليها العديد، لكن يذكر أنها ليست الحل الأمثل والجذري، وفي حال تمت هذه العملية بشكل غير احترافي سوف يؤثر على الإطارات وتآكلها.

عند اختيار جنط جديد للسيارة، ليكن بالحسبان الأمور التالية:
نوع الجنط..
وزن الجنط.
مستوى الجودة.
مدى تناسبه مع السيارة.
تكلفته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

إسرائيل تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار

الحزب الديمقراطي يستنكر امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة ويطالب بتغليب لغة الحوار
«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية

«العامة للكهرباء» توقع اتفاقا مع «توتال» الفرنسية لإنشاء محطة طاقة شمسية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
كل ما تريد معرفته عن بطارية السيارة
كل ما تريد معرفته عن بطارية السيارة
بالصور: تعرف إلى الجيل الثامن من فانتوم
بالصور: تعرف إلى الجيل الثامن من فانتوم
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها
5 اختصارات في سيارتك عليك معرفتها
ثغرة بسيارات «تسلا» تسهل سرقتها
ثغرة بسيارات «تسلا» تسهل سرقتها
أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك
أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير...
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان...
تعديلات جديدة على إحدى أشهر سيارات «كيا» الشبابية (فيديو)
تعديلات جديدة على إحدى أشهر سيارات «كيا» الشبابية (فيديو)...
تحفة جديدة من «Chery» الصينية (فيديو)
تحفة جديدة من «Chery» الصينية (فيديو)...
سيارة صينية لرجال الأعمال
سيارة صينية لرجال الأعمال...
المزيد
أعراض تلف إطارات السيارة.. يجب الحذر
أعراض تلف إطارات السيارة.. يجب الحذر...
نسخة معدلة من «مرسيدس» الجبارة الجديدة للطرق الوعرة (فيديو)
نسخة معدلة من «مرسيدس» الجبارة الجديدة للطرق الوعرة (فيديو)...
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»...
أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك
أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك...
ثغرة بسيارات «تسلا» تسهل سرقتها
ثغرة بسيارات «تسلا» تسهل سرقتها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط