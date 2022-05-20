أعراض تلف إطارات السيارة.. يجب الحذر

القاهرة - بوابة الوسط

أحد أكثر الأجزاء عرضة للتلف في سيارتك هي العجلات (الجنوط)، وهذا بسبب تعرضها لعديد العوامل الخارجية من مؤثرات جوية أو حالة الطرق.

وإليك العلامات والأعراض الدالة على تلف عجلات السيارة، حسب «موتوري».

علامات تلف الجنوط

سماع أصوات احتكاك في الإطارات، مما قد يؤدي إلى تسريب هواء من الإطار أو انفجاره.

عدم سير السيارة في خط مستقيم.

اهتزاز السيارة عند المنعطفات.

اهتزاز السيارة عند القيادة بسرعات عالية.

صعوبة توجيه المقود وزيادة المقاومة.

ينبغي عند ملاحظة هذه الأعراض الاستعانة بمراكز الصيانة المختصة بسرعة، إذ أنها ليست من الأمور السهلة وقد تؤدي إلى حوادث سير وأضرار كبيرة على هيكل السيارة.

خرط الجنوط

تعتمد هذه الطريقة على لحام وتعديل الجهة المتضررة من الجنط، وتتميز بأن تكلفتها قليلة لهذا يلجأ إليها العديد، لكن يذكر أنها ليست الحل الأمثل والجذري، وفي حال تمت هذه العملية بشكل غير احترافي سوف يؤثر على الإطارات وتآكلها.