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بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 03:23 مساء
بالفيديو: سيارة صينية جديدة تنافس «لاند كروزر»
شركة BAIC الصينية تستعد لإطلاق رباعية دفع جديدة (الإنترنت)
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تستعد BAIC الصينية لإطلاق رباعية دفع جديدة يتوقع لها أن تكون منافسًا قويًا لمركبات لاند كروزر (Land Cruiser) الشهيرة من تويوتا.
وستأتي سيارة BJ60 SUV الصينية الجديدة بهيكل كروس أوفر كبير يوحي تصميمه بالقوة، طوله 5 أمتار تقريبًا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 192 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 282 سم، كما ستجهز بعجلات عريضة للتضاريس المختلفة بمقاسات تتراوح ما بين 20 و23 إنشا وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة
وستحصل هذه السيارة على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، وستجهز مقاعدها بأنظمة تحكم كهربائية وأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستتميز المركبة بواجهة قيادة متطورة وأنيقة مجهزة بأنظمة مولتيميديا متطورة وشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

رفاهية مضاعفة
وستوفر هذه السيارة العديد من معايير الرفاهية والراحة لركابها، إذ ستكتسي قمرتها ومقاعدها بالجلد الفاخر، كما سيحصل الركاب على نظام إضاءة داخلي مميز يوفر 256 لونًا مختلفًا، وستجهز المركبة بأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن السيارة ستحصل على محركات هجينة موفرة للوقود وقوية بنفس الوقت، ستمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان فقط.


 

شركة BAIC الصينية تستعد لإطلاق رباعية دفع جديدة (الإنترنت)
شركة BAIC الصينية تستعد لإطلاق رباعية دفع جديدة (الإنترنت)
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