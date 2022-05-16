بالصور: تعرف إلى الجيل الثامن من فانتوم

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الجيل الثامن من فانتوم العام 2017 وحرص مصممو رولز-رويس ومهندسوها، عند ابتكار النسخة الجديدة على تلبية طلبات العملاء الذين ناشدوا الشركة ألا تُجري تغييرات كبيرة على هذه السيارة الأسطورية.

وتلبية لرغباتهم، اكتُفي بإجراء تحسينات وتعديلات طفيفة، وبالتالي، لم يكن التركيز منصبا على ما يجب تغييره، بل على ما ينبغي الحفاظ عليه وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

هيكل السيارة

وجاءت السيارة بخط أفقي مطلي وجديد بين مصابيح النهار فوق شبكة بانثيون الأمامية. وأضفى هذا الخط طابعا عصريا جديدا وحازما على السيارة، ما عكس تركيز فانتوم على تقديم تجربة مميزة للسائق.

علاوة على ذلك، أُضيف تغيير هندسي طفيف على شبكة بانثيون الأمامية، حيث أصبح شعارRR الفاخر ومجسم روح السعادة أكثر وضوحا عند النظر إليهما من الأمام. كما أصبحت الشبكة الأمامية مضاءة، وظهرت هذه الميزة وذاع صيتها مع سيارة جوست الجديدة.

أما المصابيح الأمامية، فزُينت بإطارٍ مرصع بالنجوم عبر تقنية التقطيع بالليزر، ما يتماشى مع السقف المرصع بالنجوم في داخل السيارة ويضيف عنصرا من المفاجأة والمتعة إلى تجربة فانتوم في الليل.

ومن المظهر الجانبي، تحافظ فانتوم على خطوط رولز-رويس القصيرة في الأمام عند العجلات والطويلة في الخلف، فضلا عن قاعدة العجلات الطويلة ودعامة الزجاج الخلفي الواسعة لمنح المزيد من الخصوصية للركاب. يحافظ تصميم السيارة على الخطوط الرئيسية الأنيقة والممتدة من مجسم روح السعادة إلى الذيل الخلفي. يبدأ خط الحزام المنقسم من الرفراف الأمامي وينحني قليلا نحو الباب الخلفي لإبراز طول أبعاد السيارة، قبل أن ينحدر برفق نحو المصابيح الخلفية. يترك الخط الجانبي السفلي ظلا ثقيلا يحاكي تجربة البساط السحري لدى العلامة.

وعزز المظهر الجانبي للسيارة عبر تصميم جديد للعجلات. تتوفر عجلة ثلاثية الأبعاد من الفولاذ المقاوم للصدأ بجوانب مثلثة مع لمسة مصقولة بشكل كامل أو جزئي. في المقابل، يمكن اختيار عجلة قرصية أنيقة لتركيبها على فانتوم من وحي سيارات رولز-رويس في العشرينيات. يتم إنتاج هذه العجلة القرصية بالفولاذ المصقول المقاوم للصدأ والورنيش الأسود لتنقل بوضوح شعور الطيران على الأرض.



التصميم الداخلي

يبقى التصميم الداخلي الفاخر في فانتوم من دون تغيير يُذكر إذ أصبحت عجلة القيادة أكثر سماكة بقليل لتأمين نقطة تماس مباشرة ومريحة للسائق مالك السيارة.



تتمتع فانتوم، وفانتوم ذات قاعدة العجلات الممتدة، بطابعَين متميزين يمثلان نوعَين من المالكين فباتت فانتوم الخيار المفضل لدى عدد متزايد من العملاء الذين ينشدون تولي عجلة القيادة بأنفسهم، في حين تقدم فانتوم ذات قاعدة العجلات الممتدة تجربة بمنتهى الفخامة لمن يفضلون ركوب المقصورة الخلفية وتكليف سائق بمهمة القيادة.



تكتسي المقاعد الأمامية لفانتوم بلاتينو بالجلد الفاخر من رولز-رويس، في حين تم تنجيد المقاعد الخلفية من القماش.



تجمع المقصورة الداخلية باللون المتدرج في بلاتينو بين قماشَين مختلفين، الأول مصنوع في معمل إيطالي ويتمتع بمظهر متين وفاخر، أما الآخر فمشتق من ألياف الخيزران ويتحلى بلمسة لامعة.



تكنولوجيا فائقة

تطلق فانتوم ميزة Rolls-Royce Connected (رولز-رويس كونيكتد)، التي تتيح لمالك السيارة إرسال العناوين مباشرة إلى السيارة من تطبيق Whispers (ويسبرز) الخاص بأعضاء رولز-رويس، للوصول بكل سلاسة إلى فعالية أو مطعم أو وكالة رولز-رويس المعتمدة أو حتى إلى دار رولز-رويس.



كما تعرض ميزة رولز-رويس كونيكتد موقع السيارة، ووضعها الأمني ومدى سلامتها على تطبيق ويسبرز، حيث يمكن للمالك بكبسة زر التواصل مع الوكالة المفضلة لديه لطلب خدمات الصيانة أو معلومات عن السيارة.



بالصور: تعرف إلى الجيل الثامن من فانتوم (الإنترنت)

بالصور: تعرف إلى الجيل الثامن من فانتوم (الإنترنت)

بالصور: تعرف إلى الجيل الثامن من فانتوم (الإنترنت)