كل ما تريد معرفته عن بطارية السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

بطارية السيارة هي المسؤولة عن إمداد السيارة بالطاقة الكهربائية اللازمة لعمل المحرك، وباقي مكونات السيارة. هذه من المعلومات العامة التي يعرفها كل من يقود سيارة، ولكن السؤال هو عن أجزاء البطارية ومكوناتها.

ما هي مكونات البطارية؟

البطارية فيها 6 عيون، وكل عين تقوم بتوليد فرق جهد 2.115 فولت، أي أنه يصل فرق الجهد الكلي للبطارية 2.115 فولت مضروبة بعدد العيون لتساوي 12.7 فولت وليس 12 فولت كما هو سائد.

وتشير الفولتية إلى قدرة البطارية على الشحن، أي توليد فرق الجهد، ولكنها لا تشير إلى قدرات البطارية على الاحتفاظ بالشحنة، وتظهر قدرة الاحتفاظ بالشحنة عندما تكون البطارية جيدة خلال اليوم.

ولكن عندما نشتري بطارية السيارة نطلبها بالأمبير، بمعنى أوضح نطلب من البائع بطارية بعدد أمبيرات معين والسؤال هنا ما هو الأمبير؟

الأمبير هو مقدار الشحنة التي يمكن للبطارية أن تحتفظ بها، بمعنى أوضح تخيل أن لبدء الحركة يتم استهلاك 100 أمبير بالدقيقة، وبطارية السيارة 50 أمبير، وحاولت تشغيل المحرك لمدة 30 ثانية متواصلة ستتفرغ البطارية كليا، وهنا تتساءل كيف تجري فحصا لبطارية سيارتك.

كيفية فحص البطارية؟

تتمثل الطريقة التقليدية لاختبار البطارية بتوصيل سلك ذي سماكة جيدة بين الأقطاب، وملاحظة مدى قوة الشرارة الصادرة عن هذه العملية.

ولكن يجب أن تعلم بأن هذه العملية ليست دقيقة وتسبب قصرا بعمر البطارية، لهذا يفضل تجنبها واستخدام الطريقة الثانية وهي مقياس الفولتية.