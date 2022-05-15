Atwasat

كل ما تريد معرفتة عن «نيسان كيكس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 03:40 مساء
كل ما تريد معرفتة عن «نيسان كيكس»
نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)
alwasat radio

نستعرض تجربة جديدة مع «نيسان كيكس» المجددة وهي كروس أوفر صغيرة من الصانع الياباني وظهرت لأول مرة العام 2017.
نقدم لكم أبرز التغييرات التي طرأت على الطراز الجديد من «كيكس» وفق «عالم السيارات».

تغيرات مميزة
خضعت سيارة «نيسان كيكس» المجددة لتحديثات في التصميم وزودت بترقيات تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء الذين يتطلعون إلى نمط حياة يتناغم مع متطلبات الحياة العصرية. وتم التركيز في السيارة الجديدة بشكل كبير على تعزيز الاتصالية والابتكار والتخصيص، حيث تسمح «نيسان كيكس» الجديدة للسائق بالتعبير عن أسلوبه الشخصي أثناء قيادته السيارة عبر المدينة بفضل الدقة في التحكم ومزايا مساعدة السائق المتقدمة.

الهيكل الخارجي
يتميز الهيكل الخارجي بتحديث يضفي جمالًا إلى التصميم من خلال شبك V-motion المزدوج، والمصدات الأمامية والخلفية الجديدة ومجموعة من الألوان الجريئة بما فيها مجموعات ثنائية اللون جديدة. وتمتاز المقصورة الداخلية المحدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، ولمسات مميزة، بالإضافة إلى نظام آبل كاربلاي (Apple CarPlay®) ونظام آندرويد أوتو (Android Auto™) ومكبرات صوت BOSE في مسند الرأس.

كما تتضمن «نيسان كيكس» عددًا من مزايا التنقل الذكي من «نيسان» (Nissan Intelligent Mobility) مثل نظام الرؤية الشاملة الذكي، بالإضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام فرامل الطوارئ الآلية، والتحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ويكمل هذه المزايا الرائدة في فئتها تحكم مطور بالهيكل لتوفير الراحة المطلقة والثبات أثناء القيادة.

تصميم رشيق ومساحة داخلية مميزة
تحافظ «كيكس» الجديدة على مقاييس الكروس أوفر الصغيرة بمساحتها الداخلية الرحبة، وتصميمها الخارجي الرشيق المناسب للمدينة لضمان سهولة التحكم بها، إلا أن التغييرات الخارجية الشاملة تميز «كيكس» فورًا عن غيرها.

وتشمل المزايا الخارجية القياسية المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية الذكية مع حساسية وتوقيت قابلين للتعديل، إضافة إلى مساحات زجاج خلفية، وقضبان سقف، ومؤشرات انعطاف مدمجة وجناح خلفي في السقف.

محرك السيارة
بالنسبة للمحرك والأداء تم تزويد سيارة «نيسان كيكس» المحدثة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر و16 صمامًا بنظام عمود كامات علوي مزدوج ونظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات.

يولد المحرك 118 حصانًا وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن/ متر مع ناقل حركة Xtronic سلس يشغل العجلتين الأماميتين. يتم توفير التحكم السريع بالسيارة من خلال نظام التعليق الأمامي المستقل مع المصدات وقضيب التوازن ونظام التعليق الخلفي الذي يتميز بقضيب التوائي وممتص صدمات ثنائي الأنبوب.

تتوفر «نيسان كيكس» المحدثة لدى الوكلاء في الشرق الأوسط بأسعار تبدأ من 61900 درهم إماراتي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتختلف الأسعار بين سوق وأخرى حسب الطرازات والمواصفات.

نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)
نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)
نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)
نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية

«الوجع الليبي» ورحيل شيرين أبوعاقلة في أصبوحة بن الطيب الشعرية
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

«مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك
أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»

أوكرانيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن»
بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية

بعد «كورونا».. «حمى مجهولة» تضرب كوريا الشمالية
شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد

شاهد في «هذا المساء».. الجولة الثانية من «حوار القاهرة» بين الترقب والانتقاد
«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين
انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

انتهت.. عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في «الكونفدرالية»

الأهلي طرابلس يصل جنوب أفريقيا وسط صعوبات وغيابات قبل مواجهة أورلاندو في ...
الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس

الفروسية الليبية تواصل النجاح في الساحات الدولية بتونس
لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022

لماذا نجحت روسيا حيث فشلت تركيا؟.. الروبل يرتفع ويصبح أفضل العملات أداء في 2022
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود
كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود
بالصور: مواصفات وسعر إصدار «نايت إديشن» الحصري
بالصور: مواصفات وسعر إصدار «نايت إديشن» الحصري
الكشف عن «Range Rover Sport» جديدة (فيديو)
الكشف عن «Range Rover Sport» جديدة (فيديو)
كيف تفهم الأضواء التحذيرية في سيارتك؟
كيف تفهم الأضواء التحذيرية في سيارتك؟
مميزات جديدة لـ«لاند روفر سبورت» الجديدة
مميزات جديدة لـ«لاند روفر سبورت» الجديدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: تقنية جديدة من «نيسان» لتجنب الحوادث
بالفيديو: تقنية جديدة من «نيسان» لتجنب الحوادث...
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة...
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير...
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان...
«كيا» تطلق سيارة «Niro» المتطورة والاقتصادية (فيديو)
«كيا» تطلق سيارة «Niro» المتطورة والاقتصادية (فيديو)...
المزيد
كل ما تريد معرفتة عن «نيسان كيكس»
كل ما تريد معرفتة عن «نيسان كيكس»...
سيارة عائلية جديدة من «فولكس فاغن»
سيارة عائلية جديدة من «فولكس فاغن»...
كروس أوفر جديدة من «Tata»
كروس أوفر جديدة من «Tata»...
مميزات جديدة لـ«لاند روفر سبورت» الجديدة
مميزات جديدة لـ«لاند روفر سبورت» الجديدة...
كيف تفهم الأضواء التحذيرية في سيارتك؟
كيف تفهم الأضواء التحذيرية في سيارتك؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط