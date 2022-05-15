كل ما تريد معرفتة عن «نيسان كيكس»

القاهرة - بوابة الوسط

نستعرض تجربة جديدة مع «نيسان كيكس» المجددة وهي كروس أوفر صغيرة من الصانع الياباني وظهرت لأول مرة العام 2017.

نقدم لكم أبرز التغييرات التي طرأت على الطراز الجديد من «كيكس» وفق «عالم السيارات».

تغيرات مميزة

خضعت سيارة «نيسان كيكس» المجددة لتحديثات في التصميم وزودت بترقيات تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء الذين يتطلعون إلى نمط حياة يتناغم مع متطلبات الحياة العصرية. وتم التركيز في السيارة الجديدة بشكل كبير على تعزيز الاتصالية والابتكار والتخصيص، حيث تسمح «نيسان كيكس» الجديدة للسائق بالتعبير عن أسلوبه الشخصي أثناء قيادته السيارة عبر المدينة بفضل الدقة في التحكم ومزايا مساعدة السائق المتقدمة.

الهيكل الخارجي

يتميز الهيكل الخارجي بتحديث يضفي جمالًا إلى التصميم من خلال شبك V-motion المزدوج، والمصدات الأمامية والخلفية الجديدة ومجموعة من الألوان الجريئة بما فيها مجموعات ثنائية اللون جديدة. وتمتاز المقصورة الداخلية المحدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، ولمسات مميزة، بالإضافة إلى نظام آبل كاربلاي (Apple CarPlay®) ونظام آندرويد أوتو (Android Auto™) ومكبرات صوت BOSE في مسند الرأس.



كما تتضمن «نيسان كيكس» عددًا من مزايا التنقل الذكي من «نيسان» (Nissan Intelligent Mobility) مثل نظام الرؤية الشاملة الذكي، بالإضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام فرامل الطوارئ الآلية، والتحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ويكمل هذه المزايا الرائدة في فئتها تحكم مطور بالهيكل لتوفير الراحة المطلقة والثبات أثناء القيادة.

تصميم رشيق ومساحة داخلية مميزة

تحافظ «كيكس» الجديدة على مقاييس الكروس أوفر الصغيرة بمساحتها الداخلية الرحبة، وتصميمها الخارجي الرشيق المناسب للمدينة لضمان سهولة التحكم بها، إلا أن التغييرات الخارجية الشاملة تميز «كيكس» فورًا عن غيرها.



وتشمل المزايا الخارجية القياسية المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية الذكية مع حساسية وتوقيت قابلين للتعديل، إضافة إلى مساحات زجاج خلفية، وقضبان سقف، ومؤشرات انعطاف مدمجة وجناح خلفي في السقف.



محرك السيارة

بالنسبة للمحرك والأداء تم تزويد سيارة «نيسان كيكس» المحدثة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر و16 صمامًا بنظام عمود كامات علوي مزدوج ونظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات.



يولد المحرك 118 حصانًا وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن/ متر مع ناقل حركة Xtronic سلس يشغل العجلتين الأماميتين. يتم توفير التحكم السريع بالسيارة من خلال نظام التعليق الأمامي المستقل مع المصدات وقضيب التوازن ونظام التعليق الخلفي الذي يتميز بقضيب التوائي وممتص صدمات ثنائي الأنبوب.



تتوفر «نيسان كيكس» المحدثة لدى الوكلاء في الشرق الأوسط بأسعار تبدأ من 61900 درهم إماراتي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتختلف الأسعار بين سوق وأخرى حسب الطرازات والمواصفات.

نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)

نظرة قريبة على سيارة الكروس أوفر الصغيرة «نيسان كيكس» المجددة (الإنترنت)