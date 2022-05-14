مميزات جديدة لـ«لاند روفر سبورت» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة لاندر روفر عن سيارة «لاند روفر سبورت» (Range Rover Sport) الجديدة كليًا التي حملت معها العديد من الميزات والتغيرات الملفتة.

هيكل السيارة

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل أكبر مقارنة بسيارات «لاند روفر سبورت» السابقة؛ إذ جاءت بطول 4 أمتار و94 سنتيمترًا، عرضها 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 299 سم.

وتميزت هذه السيارة أيضًا بعجلاتها العريضة الجديدة بمقاس 23 إنشا، وتصميم مصابيحها الأمامية والخلفية الضيقة المجهزة بأحدث تقنيات LED، فضلًا عن التصميم الخارجي الذي يتداخل فيه الفايبر مع العناصر المعدنية بصورة مميزة جدًا وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة

وداخليًا، حصلت السيارة على قمرة جديدة كليًا مبنية بهندسة EVA 2.0، وواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.1 بوصة، كما جُهّزت القمرة بـ29 مكبر صوت باستطاعة كلية 1430 واطا، منها مكبرات مدمجة بمساند الرأس في المقاعد.

تكنولوجيا متطورة

وزودت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة متطورة للتحكم بحركة الفرامل آليًا في الحالات الطارئة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للتحكم عن ُبعد عبر الهاتف الذكي، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.