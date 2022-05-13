كيف تفهم الأضواء التحذيرية في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط

ما الذي تعنيه أضواء التحذير الصفراء والحمراء والخضراء التي تظهر لك في لوحة القيادة، والسبب في ظهورها، ومدى خطورة المشكلة، وما الذي يجب فعله عندما تراها؟

هنا سنجيبك على كل هذه الأسئلة بكل بساطة حتى تتمكن من قيادة سيارتك بكل أمان، حسب «موتوري».

الأضواء التحذيرية تتبع نظام ألوان إشارات المرور:

اللون الأخضر: يعني أن النظام يعمل بشكل صحيح أو أنه قيد الاستخدام حاليا.

اللون الأصفر: هناك شيء ما لا يعمل بالشكل الصحيح – انتبه جيدا وافحص الأمر في أقرب فرصة.

اللون الأحمر: هناك مشكلة خطيرة ربما تؤدي إلى عواقب كبيرة – توقف عن القيادة في أقرب مكان آمن.

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