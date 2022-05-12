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الكشف عن «Range Rover Sport» جديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 03:10 مساء
الكشف عن «Range Rover Sport» جديدة (فيديو)
حصلت السيارة على قمرة جديدة كليًا مبنية بهندسة EVA 2.0 (الإنترنت)
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أزاحت شركة «لاند روفر» الستار عن سيارة «Range Rover Sport» الجديدة كليًا التي حملت معها العديد من الميزات والتغيرات الملفتة.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل أكبر مقارنة بسيارات «Range Rover Sport» السابقة؛ إذ جاءت بطول 4 أمتار و94 سنتيمترا، عرضها 182 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 299 سم، وفق «روسيا اليوم».

وتميزت هذه السيارة أيضًا بعجلاتها العريضة الجديدة بمقاس 23 إنشا، وتصميم مصابيحها الأمامية والخلفية الضيقة المجهزة بأحدث تقنيات LED، فضلا عن التصميم الخارجي الذي يتداخل فيه الفايبر مع العناصر المعدنية بصورة مميزة جدًا.

وداخليًا، حصلت السيارة على قمرة جديدة كليًا مبنية بهندسة EVA 2.0، وواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13.1 بوصة، كما جُهزت القمرة بـ29 مكبر صوت باستطاعة كلية 1430 واطا، منها مكبرات مدمجة بمساند الرأس في المقاعد.

وزودت السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة متطورة للتحكم بحركة الفرامل آليًا في الحالات الطارئة، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة للتحكم عن بُعد عبر الهاتف الذكي، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها «لاند روفر» بعدة فئات، فئة مجهزة بمحركات D250 بعزم 249 حصانًا، وفئة بمحركات D300 بعزم 300 حصان، وفئة بمحركات D350 بعزم 350 حصانًا، وهناك نسخ بمحركات بنزين P360 بعزم 360 حصانًا يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.9 ثانية، ومنها نسخ أكثر قوة بمحركات بعزم 530 حصانًا قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.5 ثانية.

 

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