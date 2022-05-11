بالصور: مواصفات وسعر إصدار «نايت إديشن» الحصري

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «مرسيدس» إصدارًا خاصًا من الفئة «إي» تحت مسمى «نايت إديشن»، ويتوفر الإصدار الخاص مع معدات واسعة النطاق وعالية الجودة وعناصر تصميم حصرية باللون الأسود، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



سعر السيارة

تتراوح التكلفة الإضافية للحزمة بين 5295.50 و9222.50 يورو حسب نوع الهيكل ونظام القيادة.

وتبدأ مبيعات الكوبيه والمكشوفة على الفور، تتبعها سيارات السيدان اعتبارًا من 17 مايو.

وستصل إلى الوكلاء الأوروبيين اعتبارًا من يوليو 2022.



هيكل السيارة

تشمل الميزات الخارجية الخاصة، الشبكة الماسية المرصعة باللون الأسود، وشارة «Night Edition» على الجناح، وعناصر تزيينات أنبوب العادم الأسود وعجلات AMG المصنوعة من السبائك الخفيفة باللون الأسود. كما جرى تشطيب غطاء صندوق الأمتعة باللون الأسود شديد اللمعان.

داخلية السيارة

من الداخل، تحصل السيارة على تصميمها بالكامل من متغيرات AMG Line مع بطانة سقف سوداء. تم تزيين المقصورة الداخلية والمقاعد بجلد آرتيكو، بينما تتوافر خيارات جلد «نابا»، إلى جانب اللمسات النهائية من الألومنيوم / المعدني الداكن وخشب الدردار الأسود مفتوح المسام.

وفوق ذلك توجد شارة «Night Edition» المصنوعة من الألومنيوم المصقول مع حروف باللون الأسود على الكونسول الوسطي.

وتكمل التغييرات عالية الجودة عتبات الأبواب المضاءة بأحرف «مرسيدس-بنز» وحصائر الأرضية المزينة بتطريز «Night Edition». إضافة إلى المقاعد المدفأة للسائق والراكب الأمامي.

«مرسيدس» تطلق إصدار «نايت إديشن» الحصري والخاص بالفئة «إي» (الإنترنت)

«مرسيدس» تطلق إصدار «نايت إديشن» الحصري والخاص بالفئة «إي» (الإنترنت)