كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود...

يجد عديد السائقين إشارة إعادة تعبئة خزان السيارة بالوقود أمرًا مزعجًا ويختارون عدم ملئها قبل القيادة لبضعة أميال أخرى إضافية.
آخرون يصيبهم الرعب ويتوجهون مباشرة نحو أقرب محطة للوقود. حسنًا، يجب على كل سائق معرفة بعض الحقائق حول سعة خزان الوقود لتجنب إما إتلاف المحرك أو الشعور بالهلع الشديد وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».
ما سعة خزان الوقود القياسية في السيارة؟
- خزان الوقود هو جزء من نظام المحرك الذي يحتوي على الوقود القابل للاشتعال. ومعظم السيارات المدمجة يمكن أن تحمل من الوقود ما بين 45 و 65 لترًا. ومع ذلك، فلدى سيارات الدفع الرباعي والشاحنات خزانات أكبر، في حين أن حجم الخزان يكون أصغر بالنسبة للسيارات الصغيرة.
ولدى بعض المركبات خزان وقود ثانوي يسمى الخزان الاحتياطي، الذي يحتوي على ما يقرب من 15% من قدرة الخزان الأساسي. ومع ذلك، فإنه بالإمكان العثور عليه فقط في المركبات القديمة أو تلك المصممة للاستخدام الخاص والمسافات الطويلة.
- عليك قراءة الكتابات على غطاء خزان الوقود لمعرفة قدرة سيارتك إذا رأيت عبارة «60L»، فهذا يعني أنه يمكن أن تحتوي على 60 لترًا من الوقود. في السيارات الحديثة، هذه الكمية تشمل الخزان الاحتياطي، الذي يشير فقط إلى المستوى الذي سوف يتم فيه تشغيل ضوء إشارة خزان الوقود للتحذير حول المستوى المنخفض للوقود.
- يجب أن تعرف أيضًا أنك لن تكون قادرًا على تفريغ الخزان لأن المحرك سوف يتوقف عن العمل عندما يكون هناك 5 إلى 10 لترات متبقية. إلى جانب ذلك، فإن ليترًا أو ليترين من الوقود لن يكونا صالحين للاستخدام لأن الإبقاء على هذه الكمية من شأنه أن يؤدي إلى تجمع الرواسب في القاع.
هل من الممكن ملء خزان الوقود كاملًا أو أكثر من القدرة المقدرة؟
- من الناحية الفنية، نعم ولا. لا يمكنك وضع 60 لترًا في حاوية 55 لترًا. لكن وعلى الجانب الآخر، فإن عنق أنبوب الوقود في بعض الحالات يمكن أن يحتوي على 10 إلى 15 لترًا.
يجب أن لا تفرط في تعبئة خزان الوقود لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم ترك أي مساحة للهواء. في هذه الحالة، فلن يكون للنفط مجال للتوسع عندما يتعرض للحرارة، مما يخلق ضغطًا على جدران الخزان ويؤدي إلى إتلاف المحرك.
إلى أي مدى يمكن للسيارة السير مع تشغيل إشارة التحذير من انخفاض معدل الوقود في الخزان؟
- قد تكون فحصت بالفعل سعة خزان الوقود في سيارتك. حسنًا، من المهم أيضًا أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تقود عندما ينخفض مستوى الوقود إلى حد يتم فيه تشغيل إشارة التحذير من انخفاض المستوى. وأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى الذعر لأن المؤشر يشير فقط إلى أن الوقود قد وصل إلى المستوى الاحتياطي، وهو ما يقرب من 10% إلى 15% من القدرة الإجمالية للخزان.
لذلك، فهذا يعني أن السيارة لا يزال لديها الكثير من الوقود لسحبه والسماح لك بالقيادة لبضعة أميال إضافية. ومع ذلك، فإنه ليس فكرة جيدة أن تقوم بتجفيف خزان الوقود لأنك سوف تجعل الرواسب تتجمع في النظام مما قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى تلف أجزاء من المحرك.
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