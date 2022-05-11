كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

يجد عديد السائقين إشارة إعادة تعبئة خزان السيارة بالوقود أمرًا مزعجًا ويختارون عدم ملئها قبل القيادة لبضعة أميال أخرى إضافية.

آخرون يصيبهم الرعب ويتوجهون مباشرة نحو أقرب محطة للوقود. حسنًا، يجب على كل سائق معرفة بعض الحقائق حول سعة خزان الوقود لتجنب إما إتلاف المحرك أو الشعور بالهلع الشديد وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ما سعة خزان الوقود القياسية في السيارة؟

- خزان الوقود هو جزء من نظام المحرك الذي يحتوي على الوقود القابل للاشتعال. ومعظم السيارات المدمجة يمكن أن تحمل من الوقود ما بين 45 و 65 لترًا. ومع ذلك، فلدى سيارات الدفع الرباعي والشاحنات خزانات أكبر، في حين أن حجم الخزان يكون أصغر بالنسبة للسيارات الصغيرة.