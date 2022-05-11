Atwasat

كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 12:06 مساء
كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود
بعض الحقائق حول سعة خزان الوقود لتجنب إما إتلاف المحرك، أو الشعور بالهلع الشديد (الإنترنت)
alwasat radio

يجد عديد السائقين إشارة إعادة تعبئة خزان السيارة بالوقود أمرًا مزعجًا ويختارون عدم ملئها قبل القيادة لبضعة أميال أخرى إضافية.
آخرون يصيبهم الرعب ويتوجهون مباشرة نحو أقرب محطة للوقود. حسنًا، يجب على كل سائق معرفة بعض الحقائق حول سعة خزان الوقود لتجنب إما إتلاف المحرك أو الشعور بالهلع الشديد وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ما سعة خزان الوقود القياسية في السيارة؟
- خزان الوقود هو جزء من نظام المحرك الذي يحتوي على الوقود القابل للاشتعال. ومعظم السيارات المدمجة يمكن أن تحمل من الوقود ما بين 45 و 65 لترًا. ومع ذلك، فلدى سيارات الدفع الرباعي والشاحنات خزانات أكبر، في حين أن حجم الخزان يكون أصغر بالنسبة للسيارات الصغيرة.

ولدى بعض المركبات خزان وقود ثانوي يسمى الخزان الاحتياطي، الذي يحتوي على ما يقرب من 15% من قدرة الخزان الأساسي. ومع ذلك، فإنه بالإمكان العثور عليه فقط في المركبات القديمة أو تلك المصممة للاستخدام الخاص والمسافات الطويلة.

- عليك قراءة الكتابات على غطاء خزان الوقود لمعرفة قدرة سيارتك إذا رأيت عبارة «60L»، فهذا يعني أنه يمكن أن تحتوي على 60 لترًا من الوقود. في السيارات الحديثة، هذه الكمية تشمل الخزان الاحتياطي، الذي يشير فقط إلى المستوى الذي سوف يتم فيه تشغيل ضوء إشارة خزان الوقود للتحذير حول المستوى المنخفض للوقود.

- يجب أن تعرف أيضًا أنك لن تكون قادرًا على تفريغ الخزان لأن المحرك سوف يتوقف عن العمل عندما يكون هناك 5 إلى 10 لترات متبقية. إلى جانب ذلك، فإن ليترًا أو ليترين من الوقود لن يكونا صالحين للاستخدام لأن الإبقاء على هذه الكمية من شأنه أن يؤدي إلى تجمع الرواسب في القاع.

هل من الممكن ملء خزان الوقود كاملًا أو أكثر من القدرة المقدرة؟
- من الناحية الفنية، نعم ولا. لا يمكنك وضع 60 لترًا في حاوية 55 لترًا. لكن وعلى الجانب الآخر، فإن عنق أنبوب الوقود في بعض الحالات يمكن أن يحتوي على 10 إلى 15 لترًا.

يجب أن لا تفرط في تعبئة خزان الوقود لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم ترك أي مساحة للهواء. في هذه الحالة، فلن يكون للنفط مجال للتوسع عندما يتعرض للحرارة، مما يخلق ضغطًا على جدران الخزان ويؤدي إلى إتلاف المحرك.

إلى أي مدى يمكن للسيارة السير مع تشغيل إشارة التحذير من انخفاض معدل الوقود في الخزان؟
- قد تكون فحصت بالفعل سعة خزان الوقود في سيارتك. حسنًا، من المهم أيضًا أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تقود عندما ينخفض مستوى الوقود إلى حد يتم فيه تشغيل إشارة التحذير من انخفاض المستوى. وأنت بالتأكيد لا تحتاج إلى الذعر لأن المؤشر يشير فقط إلى أن الوقود قد وصل إلى المستوى الاحتياطي، وهو ما يقرب من 10% إلى 15% من القدرة الإجمالية للخزان.

لذلك، فهذا يعني أن السيارة لا يزال لديها الكثير من الوقود لسحبه والسماح لك بالقيادة لبضعة أميال إضافية. ومع ذلك، فإنه ليس فكرة جيدة أن تقوم بتجفيف خزان الوقود لأنك سوف تجعل الرواسب تتجمع في النظام مما قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى تلف أجزاء من المحرك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)

«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية

«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»

إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»
كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة

كاريكاتير البكوش.. سحر الخطوط بين المتعة وضريبة المهنة
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها

بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
جنون الهوية!

جنون الهوية!
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «هوندا»
بالفيديو: سيارة شبابية موفرة للوقود من «هوندا»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «GMC»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «GMC»
بالصور: تعرف إلى «تي في آر جريفيث» الخارقة
بالصور: تعرف إلى «تي في آر جريفيث» الخارقة
إعلان موعد إطلاق سيارة الذكاء الصناعي من «تاتا موتورز»
إعلان موعد إطلاق سيارة الذكاء الصناعي من «تاتا موتورز»
خلال 10 سنوات.. تاكسيات طائرة ذاتية القيادة
خلال 10 سنوات.. تاكسيات طائرة ذاتية القيادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: تقنية جديدة من «نيسان» لتجنب الحوادث
بالفيديو: تقنية جديدة من «نيسان» لتجنب الحوادث...
بالفيديو: استكشف مميزات «سوزوكيXL6»
بالفيديو: استكشف مميزات «سوزوكيXL6»...
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة...
تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»
تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»...
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير...
المزيد
كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود
كل ما تود معرفته عن سعة خزان الوقود...
تعديلات جديدة لـ«تويوتا لاندكروزر»
تعديلات جديدة لـ«تويوتا لاندكروزر»...
أسباب وراء ارتفاع حرارة محرك السيارة
أسباب وراء ارتفاع حرارة محرك السيارة...
خلال 10 سنوات.. تاكسيات طائرة ذاتية القيادة
خلال 10 سنوات.. تاكسيات طائرة ذاتية القيادة...
إعلان موعد إطلاق سيارة الذكاء الصناعي من «تاتا موتورز»
إعلان موعد إطلاق سيارة الذكاء الصناعي من «تاتا موتورز»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط