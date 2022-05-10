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تعديلات جديدة لـ«تويوتا لاندكروزر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 04:38 مساء
تعديلات جديدة لـ«تويوتا لاندكروزر»
تعديلات جديدة لسيارة «تويوتا لاندكروزر LC 300» من «خان إنترناشونال»
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قدمت شركة «خان إنترناشونال» تعديلات جديدة لسيارة «تويوتا لاندكروزر LC 300»، وتركز تعديلات «خان» على جعل سيارة الدفع الرباعي رياضية أكثر، على غرار العروض المنافسة من قبل شركات تعديل سيارات «تويوتا» الداخلية والمستقلة مثل «موديليستا»، ليبرتي ووك، «والد»، «إم زد سبيد».

هناك الكثير من مالكي سيارات «لاند كروزر» يطلبون لمسات تصميم مخصصة، لا سيما في الشرق الأوسط حتى لو كانت التعديلات تتعارض مع الغرض الأساسي لسيارات الدفع الرباعي المتمثل في كونها مركبة للطرق الوعرة.

تعديلات خارجية
في المقدمة، تحصل «لاندكروزر» على شبك أمامي جديد، وغطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون كذلك أغطية المرايا. بالإضافة إلى ممتص للصدمات الأمامي الذي يتميز بمآخذ مزيفة ومصابيح LED. تشمل المكونات الأخرى أغطية المرايا الكربونية، والجناح الخلفي المكون من جزأين والمثبت على قاعدة الزجاج فوق المصابيح الخلفية مباشرة.
عنصر اختياري مهم هو العجلات المطروقة KW LT2 مقاس 22 بوصة في الإطارات الأوسع منخفضة الارتفاع، التي تم تطويرها خصيصًا لمجموعة «خان» لهذه السيارة وهي متوافرة بألوان مختلفة.

قوة المحرك
إذا كنت تعتقد أن المظهر الجريء مقترن بزيادة إنتاج الطاقة، فعليك أن تبحث في مكان آخر، نظرًا لأن شركة «خان» لا تقدم أي ترقيات لأداء محرك البنزين V6 سعة 3.5 لتر الذي ينتج 409 أحصنة فورًا من المصنع. فيما لم تقدم «خان» أسعارًا لحقيبة الهيكل المكونة من 8 قطع.
 

تعديلات جديدة لسيارة «تويوتا لاندكروزر LC 300» من «خان إنترناشونال»
تعديلات جديدة لسيارة «تويوتا لاندكروزر LC 300» من «خان إنترناشونال»
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