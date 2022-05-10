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أسباب وراء ارتفاع حرارة محرك السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 11:58 صباحا
أسباب وراء ارتفاع حرارة محرك السيارة
عشرة أسباب عليك تجنبها وعدم التعرض لها حتى لا ترتفع حرارة المحرك
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كثير منا تتعرض سيارته لارتفاع مفاجئ في حرارة المحرك، والتي قد تتسبب في أضرار بالغة أنت في غنى عنها.
لذلك نقدم لكم 10 أسباب بحسب خبراء الميكانيكا، والتي يجب تجنبها وعدم التعرض لها حتى لا ترتفع حرارة المحرك تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

- نقص في سائل التبريد أو عدم وجوده بفعل تسرب أو تبخر في المحرك.
- تلف في سير مضخة الماء أو سير المروحة، فقد يكون مقطوع.
- سخونة الجو حيث تتسبب الحرارة المرتفعة في ارتفاع حرارة السيارة.
- حساس درجة حرارة المحرك قد يتعرض للتلف وبالتالي عدم عمل مروحة التبريد.
-عدم عمل مروحة التبريد الكهربائية فقد تتعرض للتلف أو مشاكل في التوصيلات والأسلاك الخاصة بها.
- المحرك يعاني من مشاكل ميكانيكية، يجب اختبار ضغط المحرك.
- تلف حابك رأس الأسطوانة أو ما يسمى جوان كيلاس.
- تعطل الثيرموستات.
- تعرض الرادياتير للتلف أو غطاء الرادياتير.
- خلل في نظام الإشعال في المحرك مما يؤدي الى مشاكل متعددة في محرك السيارة منها ارتفاع الحرارة.
 

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