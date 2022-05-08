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إعلان موعد إطلاق سيارة الذكاء الصناعي من «تاتا موتورز»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 03:00 مساء
إعلان موعد إطلاق سيارة الذكاء الصناعي من «تاتا موتورز»
السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
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بخطوة عملاقة نحو الجيل التالي من السيارات الكهربائية، كشفت شركة «تاتا موتورز» النقاب عن مفهوم «تاتا أفينيا» بمدى يبلغ 310 أميال ( 500 كلم ) تقريبًا بعد 30 دقيقة من الشحن.

ويعد المفهوم الجديد تعبيرًا عن فلسفة الشركة لمستقبل إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، التي ستستند إلى المنصة العالمية، التي تم إطلاقها من الهند للعالم «جين 3»، كما يأتي اسم السيارة «أفينيا مشتقًا من اللغة السنسكريتية، ويرمز إلى «الابتكار».

تكنولوجيا حديثة
تأتي «تاتا أفينيا» مزودة بتكنولوجيا العصر الجديد والبرامج والذكاء الصناعي، التي تعمل على توفير الرفاهية والهدوء والمتعة أثناء التنقل. كما تمثل سلالة جديدة من المركبات الكهربائية التي ستعيد تعريف مساحة وإمكانات السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، التي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول العام 2025.

يقدم مفهوم «أفينيا» مزيجًا من أفضل ما في عالم صناعة السيارات، فهو منتج يجمع بين جوهر الفئات الفاخرة، والكماليات والتنوع في سيارات الدفع الرباعي، والرحابة التي تتمتع بها سيارات «إم بي في».

توفر هذه المنصة العالمية، التي تم إطلاقها من الهند، أمانًا بنيويًا عاليًا، وتتمتع بالمستوى التالي من الحماية ضد المياه والغبار، مما يجعلها جاهزة لجميع أشكال التضاريس. فضلًا عن الهيكل الرشيق والقوي لهذا المفهوم ذي التصميم المرن، مع اتصال الجيل التالي وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والأداء والكفاءة المحسنين.

موعد الظهور
ستتحول «تاتا أفينيا» إلى نموذج إنتاج بحلول العام 2025 وفقًا لبنية العلامة التجارية الهندية الجديدة «جين 3» والمخصصة للسيارات الكهربائية الرائدة.

السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
السيارة «تاتا أفينيا» الكهربائية بالكامل، بتصميم أنيق وتقنيات فريدة
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