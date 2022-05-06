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عوامل تؤثر في سعر السيارة عند إعادة بيعها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 01:24 مساء
عوامل تؤثر في سعر السيارة عند إعادة بيعها
بيع السيارة (الإنترنت)
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إذا فكرت في بيع سيارتك في غضون السنوات القليلة الأولى بعد شرائها، سوف تخسر كثيرا، فكلما احتفظت بها لفترة أطول فإن قيمتها تستقر في النهاية.

ولكن وبالرغم من ذلك فيمكنك التقليل من حجم خسارتك والحفاظ على قيمة السيارة نوعا ما، عن طريق الحد من بعض العوامل التي تقلل من قيمة السيارة، حسب «موتوري».

إذا فما هي العوامل التي تؤثر في سعر السيارة عند إعادة بيعها؟ إليك الإجابة..

عدد الأميال المقطوعة
يعد قراءة عداد المسافة أحد أهم العوامل التي توضح استهلاك السيارة فكلما زادت الأميال التي قطعتها السيارة، كلما انخفضت قيمتها. ويبلغ المعدل السنوي للاستهلاك حوالي 15000 ميل أما أكثر من ذلك فسيؤدي إلى مزيد الاستهلاك فعدد الأميال الأقل تجعل السيارة أقوى عند المنافسة مما يرفع قيمتها عند المشتري المحتمل.

ولكن هناك استثناءات فاستهلاك 15000 ميل في السنة لسيارة رياضية أو سيارة فاخرة لا يقودها مالكها يوميا يتم النظر له بعين الاعتبار على أنه مبالغ فيه.

سعر الوقود
عندما تنخفض أسعار الوقود، تصبح السيارات ذات المحركات الكبيرة والتي تستهلك كمية كبيرة من الوقود مثل سيارات الدفع الرباعي أكثر طلبا. وعندما ترتفع أسعار الوقود، يتجه المشترون إلى السيارات الصغيرة والهجينة والسيارات الكهربائية.

ولذلك فإذا كنت تفكر في بيع سيارتك فسترتبط قيمتها مع أسعار الوقود في وقت البيع، ومن المحتمل أن تتمكن من البيع بسعر أعلى حسب الطلب المتزايد في هذا الوقت.

العرض والطلب
إذا كانت سيارتك من النوع الذي يزيد عليه الطلب فسيحافظ هذا على قيمة السيارة ويخفض من استهلاكها بينما إذا كانت سيارتك من النوع المتوفر في السوق بكثرة فقد يخفض هذا من قيمتها، لأن المشترين المحتملين حينها سيتوفر لهم عدد كبير من موديل السيارة نفسه للاختيار منه ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر على عملية العرض والطلب مثل سعر الوقود مثلما ذكرنا مثلا ولكن من ناحية أخرى قد يحالفك الحظ في امتلاك سيارة ذات شعبية اكتسبتها بعد سنوات من دخولها للأسواق.

سجل الحوادث
قم بالقيادة بأمان إذا كنت ترغب في الحفاظ على قيمة سيارتك بقدر الإمكان. لأن قيمة السيارة التي تعرضت لحادث واحد أو أكثر تنخفض كثيرا عند الاستبدال أو البيع فكل حادث في السيارة يظهر في تقرير سجل الحوادث الخاص بها حتى لوكان الحادث بسيط وتم إصلاحه بشكل احترافي.

وذلك لأن معظم المشترين المحتملين يفضلون شراء سيارة بتقرير حوادث نظيف أما إذا كانت السيارة بها حادث سابق ولم يظهر في تقرير سجل الحوادث فسيظهر ذلك بسهولة عند الكشف عليها بواسطة فني السيارات عند القيام بعملية الشراء.

قيمة ومعدل الاستهلاك
من المحتمل أن تفقد السيارات الفاخرة قيمتها بشكل أسرع من أي سيارة أخري مع العلم أن السيارات الفاخرة من العلامات المصنعين اليابانيين والكوريين تحافظ على قيمتها في السوق بشكل أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية الفاخرة.

حالة السيارة وفئتها
تكشف معدلات الاستهلاك للسيارات عن أن السيارات السيدان تفقد قيمتها بشكل أسرع عن باقي سيارات الفئات الأخرى بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تملكها السيارات السيدان في الاسواق ومع ذلك فإن شعبيتها تنخفض أحيانا بشكل أكبر عند مقارنتها بسيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي حال عملية البيع.

المميزات والكماليات
كلما زادت المميزات وعوامل الرفاهية المتوفرة في سيارتك الجديدة، تزيد احتمالية الخسارة في قيمتها أكثر. ونسبيا ذلك يرجع إلى أن مشتريي السيارات المستعملة يبحثون عن السعر والقيمة أكثر من البحث عن المميزات والكماليات.

ومع ذلك، هذا ليس أمر أساسي، لأنك اذا تجاهلت أي من وسائل الراحة التي يعتمد عليها الكثير من المستهلكين، واعتبرتها بأنها ليست ذي أهمية فقد تخسر أيضا، حيث أن نصف المميزات والكماليات المتاحة في وقتنا الآن أصبحت أمرا لا غنى عنه لكثير من المشترين المحتملين، مثل المقاعد القابلة للتعديل كهربائيا، فقد يخيب ظن المشتري المحتمل من هذا الأمر، ولأن سيارتك لا تتضمن الكماليات الأساسية.

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